Nathan Silva, defensa de Pumas, calienta la Final ante Cruz Azul: «Les rentamos nuestra casa porque no tenían estadio»

La Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul empezó a calentarse directamente este miércoles, gracias a Nathan Silva.

Un día antes de que felinos y cementeros se enfrenten en el capítulo de Ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, el zaguero brasileño lanzó un dardo a sus rivales por el título, a quienes «ayudaron» con la renta del Estadio Olímpico Universitario el año pasado.

«Respetamos, pero ellos rentaron nuestra casa, con todo respeto no tenían estadio para jugar y nosotros les ayudamos«, dijo Silva en conferencia de prensa.

Asimismo, el defensor dijo que estaban tranquilos y concentrados en el duelo por el título, pese a que había un antecedente ‘fresco’ de la rivalidad: la fractura sufrida del portero colombiano Kevin Mier tras una ‘plancha’ del panameño Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla.

«Estamos tranquilos en relación a lo que pasó con ‘Coco’ y Mier, él intentó ir por la pelota, se lesionó, pero nosotros estamos muy enfocados en el juego y será un gran partido ante un gran rival«, apuntó.

Con información de Latin Us