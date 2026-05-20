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DEPORTES

Nathan Silva, defensa de Pumas, calienta la Final ante Cruz Azul: «Les rentamos nuestra casa porque no tenían estadio»

By Agencias
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miércoles, mayo 20, 2026

El brasileño dijo que ayudaron a La Máquina y que ahora están enfocados en el duelo por el título, pese al tema de rivalidad reciente Carrasquilla-Mier.

La Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul empezó a calentarse directamente este miércoles, gracias a Nathan Silva.

Un día antes de que felinos y cementeros se enfrenten en el capítulo de Ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, el zaguero brasileño lanzó un dardo a sus rivales por el título, a quienes «ayudaron» con la renta del Estadio Olímpico Universitario el año pasado.

«Respetamos, pero ellos rentaron nuestra casa, con todo respeto no tenían estadio para jugar nosotros les ayudamos«, dijo Silva en conferencia de prensa.

Asimismo, el defensor dijo que estaban tranquilos y concentrados en el duelo por el título, pese a que había un antecedente ‘fresco’ de la rivalidad: la fractura sufrida del portero colombiano Kevin Mier tras una ‘plancha’ del panameño Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla.

«Estamos tranquilos en relación a lo que pasó con ‘Coco’ y Mier, él intentó ir por la pelota, se lesionó, pero nosotros estamos muy enfocados en el juego y será un gran partido ante un gran rival«, apuntó.

Con información de Latin Us

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