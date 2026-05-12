Prohíben a dueños de palcos del Estadio Azteca revender o comercializar sus espacios en el Mundial o les cancelarán acceso

La administración del Estadio Azteca emitió un comunicado a los propietarios de palcos y plateas firmado por los representantes del inmueble, en el que se les advierte que no podrán “revender” o “comercializar” sus localidades durante el Mundial 2026, pues si la FIFA detecta alguna de estas prácticas se cancelará el acceso.

“Tratándose específicamente de los eventos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026, resultan aplicables de manera preferente y obligatoria los lineamientos, términos y condiciones establecidos por la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), incluyendo los Términos de Uso de Boletos para partidos celebrados en México de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los cuales prohíben la reventa, oferta, comercialización, cesión, transferencia o intermediación de boletos o derechos de acceso por cualquier medio o a través de terceros no autorizados por FIFA”, dice el comunicado entregado a los palcohabientes.

La carta indica que en caso de incurrir en esa práctica fuera de las plataformas oficiales para venta e intercambio de boletos, la FIFA podría cancelar sus accesos.

“De los referidos Términos de Uso establece que la FIFA podrá cancelar cualquier boleto respecto del cual detecte una utilización, transferencia, comercialización o disposición realizada en contravención de dichos lineamientos, incluyendo supuestos de reventa o intermediación no autorizada».

Como ya se había difundido, los dueños de palcos tampoco podrán ingresar con bebidas y alimentos a esas secciones, y solamente lo pueden adquirir por medio de paquetes dentro del estadio, con costos desde los 123 mil 499 pesos hasta los 261 mil 652 pesos.

El comunicado también detalla cómo se entregarán los accesos para los partidos, en específico para los aficionados que compraron paquetes de hospitality, que recibirán sus boletos junto con el servicio contratado, a diferencia de los titulares regulares, que deberán acudir de forma presencial al estadio en fechas y horarios que serán anunciados.

El Mundial 2026 se inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca con el duelo entre México y Sudáfrica.

Con información de Latin Us