Sancionan a Gianluca Prestianni con seis partidos por los insultos racistas contra Vinícius en la Champions

EFE.- El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este viernes con seis partidos «por comportamiento discriminatorio» al jugador del Benfica Gianluca Prestianni durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la Champions League.

El pasado 17 de febrero, durante el choque de Ida de los Dieciseisavos de final de la Champions, Prestianni se tapó la boca con la mano y se dirigió en términos racistas al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior, que denunció al árbitro la acción de su rival. El colegiado detuvo el partido y en ese momento no hubo sanción disciplinaria.

Después de la investigación llevada a cabo por un inspector de la UEFA sobre los hechos, la institución presidida por Alexander Ceferin sentenció al jugador argentino a una sanción de seis encuentros, aunque tres de ellos quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años, según informó la institución a través de un comunicado oficial.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) acordó suspender a Prestianni, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica) .

Esta decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que cumplió el jugador durante el partido de vuelta disputado en el Bernabéu, el 25 de febrero.

Además, solicita a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión.