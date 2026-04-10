Reportan que Trump presionará a la FIFA para que prohíba a mujeres transgénero participar en el Mundial Femenil

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presionará a la FIFA para que siga el ejemplo del Comité Olímpico Internacional y emita una política que prohíba a las atletas transgénero competir profesionalmente en el Mundial Femenil.

Un reporte del medio estadounidense The Athletic reveló que el motivo por el que el presidente Trump aún no ha firmado las garantías gubernamentales necesarias para la candidatura de Estados Unidos a la sede del Mundial Femenil de 2031 es por su política contra las atletas transgénero en los deportes de mujeres.

Como la aprobación para la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica se pospuso en el congreso de la FIFA, previsto para el 30 de abril, el reporte asegura que se debe a que la Casa Blanca aún no ha proporcionado ninguna de las garantías gubernamentales obligatorias para que una candidatura a la Copa Mundial prospere.

“Desde que regresó a la presidencia para un segundo mandato, Trump ha intentado restringir la participación de atletas transgénero en el deporte femenino y firmó una orden ejecutiva en febrero de 2025, ‘Mantener a los hombres fuera del deporte femenino’, para impedir que las atletas compitan en deportes femeninos a menos que se les haya asignado el sexo femenino al nacer”, señala el reporte, que cita a personas familiarizadas con el proceso.

DECLARACIÓN

En un comunicado, Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA, declaró a The Athletic: “El liderazgo del presidente Trump ha establecido un nuevo estándar para proteger la integridad del deporte femenino. Su acción decisiva ha consagrado que ‘será política de Estados Unidos oponerse a la participación masculina en competiciones de deportes femeninos en general, por motivos de seguridad, equidad, dignidad y verdad’. Instamos a todo el mundo del deporte a comprometerse con este principio y garantizar una competencia justa para que las atletas puedan prosperar en esta época dorada del deporte”.

En julio de 2025, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos modificó sus reglas de elegibilidad para impedir que atletas transgénero compitieran en deportes olímpicos femeninos, en cumplimiento de la orden ejecutiva de Trump.

En marzo de ese año, el COI anunció pruebas genéticas obligatorias que prohibirían a las atletas transgénero competir en eventos femeninos que entrarán en vigor para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

World Athletics, el organismo rector del atletismo, introdujo una normativa con requisitos similares en julio pasado, pero la FIFA aún no define su reglamento de elegibilidad de género.

Con información de Latin Us