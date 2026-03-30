“Fue un buen ejercicio para el Mundial”: Sheinbaum destaca operativo en reapertura del Estadio Banorte

Tras el operativo implementado en el partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apuntó que fue un buen ejercicio de cara al Mundial 2026, aunque detalló que habrá mejoras de cara a dicha justa deportiva.

“En general, fue un buen ejercicio para la inauguración del Mundial 2026”, señaló en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Hoy estuvo Clara Brugada (jefa de Gobierno de la CDMX) en la mañana, siempre viene los lunes al Gabinete de Seguridad y platicamos con ella pues de algunas mejoras que todavía podemos hacer, y cómo puede el Gobierno de México ayudar al Gobierno de la Ciudad de México”, puntualizó.

La mandataria mexicana reconoció el operativo de movilidad implementado en la reapertura del Estadio Banorte, que será sede del Mundial 2026 en el verano.

“Hay que recuperar varios temas, ¿no? Uno, con sus dificultades, fue muy buen operativo de movilidad porque -si no se hubiera hecho nada- imagínense que hubieran llegado 100 mil vehículos al Estadio Banorte”, argumentó.

“Hubo algunas quejas de que fue demasiado tiempo y algunos temas, pero yo creo que fue muy bueno el operativo. De tal manera que la gente dejó el vehículo en otro lugar y pudieron llegar de manera directa al estadio; todas las zonas alrededor del estadio también quedaron muy bien”, enfatizó.

Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de un hombre al interior del Coloso de Santa Úrsula la tarde del sábado 28 de marzo de 2026.

“Al mismo tiempo, pues el lamentable fallecimiento de esta persona que lamentamos mucho, y que se atendió en su momento. Yo creo que fue un buen ejercicio más allá, evidentemente, de este lamentable fallecimiento”, agregó.

Con información de López-Dóriga Digital