Eugenio Derbez no podrá levantar el brazo por el accidente que sufrió

El actor Eugenio Derbez celebró este domingo que se está recuperando luego de la cirugía y el accidente que tuvo en agosto pasado y aseguró que tras presentar al menos 17 fracturas en el hombrono podrá levantar el brazo completamente.

“Hay gente que piensa que todavía estoy en cama, pero no. Voy muy, muy bien, mejor de lo que esperaba, para haber tenido 17 fracturas (en la zona del hombro), estoy muy bien. Los doctores me dijeron que no voy a poder levantar el brazo más allá del hombro, que nunca más. Y mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo”, dijo el actor en una transmisión en Instagram.

En otro video, Derbez anunció que está preparando un proyecto para celebrar a los personajes que solía interpretar en el programa XHDerbez, como el Lonje Moco, Armando Hoyos, entre otros.

“Salgo a la calle y lo primero que me dice la gente es ‘Qué horrible’ o ‘Pregúntame, pregúntame’ (…) Qué curioso, porque hace 12 años que fue la última vez que hice mis personajes en televisión, entonces me llama la atención que la gente los sigue teniendo muy presentes”, dijo.

En septiembre, el comediante, quien reapareció acostado en una cama y con el brazo derecho inmovilizado, compartió que tenía al menos 20 tornillos en el hombro y que el dolor que sentía después de las cirugías era muy fuerte.

El pasado 29 de agosto, la cantante Alessandra Rosaldo informó que su esposo Eugenio Derbez sería sometido a una operación complicada luego de sufrir un accidente.

Dos días después, Rosaldo informó que la operación de Derbez “fue un éxito” y que comenzaba su recuperación.

“A todos los que han estado pendientes de Eugenio, quiero comunicarles que afortunadamente, después de una larga y complicada cirugía, él se está recuperando”, señaló la cantante en un comunicado.

El comediante, de 61 años de edad, ha participado en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos a lo largo de su carrera, tanto en México como en Estados Unidos.

