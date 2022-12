“Avatar: The Way of Water” recauda 17 millones de dólares

“Avatar: The Way of Water” recaudó 17 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y Canadá en sus primeras proyecciones del jueves por la noche, informó la distribuidora Walt Disney Co.

La venta de boletos a nivel local del jueves estuvo por debajo del reciente estreno de Disney “Pantera Negra: Wakanda por siempre”, que recaudó 28 millones de dólares en su primera noche en los cines de Estados Unidos y Canadá.

Al sumar las ventas internacionales, la secuela de la película más taquillera de todos los tiempos acumula 50.4 millones de dólares desde que comenzó a exhibirse el miércoles.

La gran pregunta de Hollywood es si “The Way of Water” podrá recuperar sus enormes costos de producción y mercadotecnia.

Los estudios se reparten la venta de entradas con los cines, y James Camerondeclaró a la revista GQ que la cinta necesitará recaudar 2 mil millones de dólares sólo para alcanzar el punto de equilibrio.

La película se estrenó 13 años después de que la primera película cautivó al público con su tecnología pionera en 3D. Sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos, con 2 mil 900 millones de dólares de recaudación mundial.

Por su parte, el que fue jefe de efectos especiales de “Avatar” (2009), Michael Fink, en una entrevista señaló que la expectación ante la segunda entrega es “abrumadora” también para uno de los principales artífices de que la primera cinta se convirtiese en la más taquillera de la historia.

“No tengo dudas de que esta también gustará (…) pero no se puede comparar con la recaudación de la primera porque la gente no es la misma después del coronavirus“, afirma Fink, que fue galardonado por la Academia de Hollywood en 2008 gracias a la película “The Golden Compass”.

La caída del número de asistentes a las salas de cine, el hecho de que el estreno se produzca un año después de lo previsto y, sobre todo, su enorme inversión han creado un ambiente de tensión en el que el único resultado satisfactorio para sus productores, y para gran parte de la crítica, será reventar la taquilla internacional.

La apuesta decidida de James Cameron por el formato 3D, que hasta entonces había sumado un “sinfín de experiencias lamentables”, consiguió marcar un hito en Hollywood.

Fink califica al cineasta canadiense como una “mente preclara” y un “genio que quería cambiar la industria” con el uso de la tercera dimensión y la mezcla de actores reales, que solo aparecen en un tercio de la película, con otros generados por computadora.

La utilización de esta tecnología convirtió en “histórica” la disputa entre humanos, con Jake Sully a la cabeza, y los na’vi, unos seres azules de tres metros de altura y profundos ojos amarillos que vivían en el lejano planeta de Pandora.

Ahora, el hombre que trabajó mano a mano con Cameron en “Avatar” dice tener constancia de que la segunda parte cuenta con “la mejor tecnología de la industria del cine” y reitera que merece ser considerada más allá de su recaudación, o no, en taquilla.

Con información de EFE y AP

