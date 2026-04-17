Los Ángeles Azules y Belinda lanzan “Por Ella”, tema oficial del Mundial 2026

Los referentes de la cumbia mexicana, Los Ángeles Azules, y la cantante pop Belinda lanzaron su nueva colaboración titulada “Por Ella”, que se integra como parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Luego del fenómeno de “Amor a primera vista”, que acumula más de 919 millones de visualizaciones en YouTube, ambos artistas vuelven a coincidir en un momento cultural clave: la máxima justa del futbol mundial.

Tras el éxito previo de su colaboración en “Amor a primera vista”, los artistas se reúnen bajo la producción ejecutiva de Tainy. La composición del tema estuvo a cargo de Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía, Belinda Peregrín.

El tema busca posicionarse como una pieza con identidad mexicana dentro del marco del Mundial 2026. La letra incluye referencias directas a la cultura futbolística, mencionando cánticos de estadio y la euforia de las anotaciones de último minuto.

“Lo que daría por ella, por ella, porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella, y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos, gritar que la amo, que se escuche hasta el cielo, que ya nos la ganamos. Y que suene el olé, olé, olé, el estadio completo está de pie, que la vibra en el aire se sienta, como un gol al minuto noventa”, se detalla en la letra.

“Para mí, participar en esta colaboración es una de las más importantes de mi carrera. En mi casa, siempre en México, la Copa Mundial de la FIFA 2026. es un motivo de celebración, y ahora ser parte de esto a través de la música, al lado de Los Ángeles Azules, es un gran honor, detalló Belinda.

“Esta canción nos llena de orgullo y alegría al representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estamos seguros de que todos los corazones aficionados al futbol bailarán y disfrutarán tanto como nosotros lo hicimos al crear este tema”, comentaron Los Ángeles Azules.

Con información de López-Dóriga Digital