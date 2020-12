Covid-19 EEUU, la primera persona en recibir la vacuna es una enfermera

A partir de este lunes, el país norteamericano arranca una campaña de vacunación que se augura a contrareloj

Sandra Lindsay. LUNES, 14 DE DICIEMBRE DE 2020, A LAS 16:10 REDACCIÓN MÉDICA

Ya es una realidad. Estados Unidos ha arrancado este lunes la campaña de vacunación contra la Covid-19, y ha sido una enfermera la primera persona en ser vacunada. Un hecho que se produce tan solo 48 horas después de que el pasado viernes la vacuna elaborada por Pfizer-BioNTech fuera aprobada por las autoridades sanitarias.

“Sandra, ni te has inmutado, supongo que la doctora tiene buen tacto”, han sido las primeras palabras de Andrew Como, gobernador de Nueva York, que ha seguido el acto telemáticamente. En él, Sandra Lindsay, enfermera de Queens, ha sido la primera persona en todo el país en recibir la vacuna contra el coronavirus de forma oficial.

And there it is: New York’s first COVID vaccine has been administered. Big day!

LIJ critical care nurse Sandra Lindsay said, “It didn’t feel any different from taking any other vaccine.” pic.twitter.com/DcndY592sL

— The Recount (@therecount) December 14, 2020

“Sí, tiene buen tacto y no se siente ninguna diferencia con otras vacunas”, ha respondido la enfermera. Poco después, el presidente Trump ha tuiteado: “Se ha puesto la primera vacuna. ¡Enhorabuena a EEUU! ¡Enhorabuena al mundo!”.

Logística de la vacuna del Covid-19

A partir de ahora, cientos de camiones y aviones cargados con el primer paquete de las cerca de 3 millones de dosis de la vacuna empezarán las labores de distribución por todo el país, según ha informado The New York Times. Los primeros en recibirla serán los profesionales sanitarios y trabajadores de residencias.

Esta tarde se celebrará otro acto en el hospital de la George Washington University con cinco vacunaciones para marcar el inicio de la campaña vacunal en Estados Unidos.

