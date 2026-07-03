SÉPTIMA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONGRESO CALIFICADO

EL CONGRESO VUELVE A DESCENDER: REPROBADO, EXHIBIDO Y NEGLIGENTE

Por primera vez en la historia de nuestras evaluaciones trimestrales se aplica la sanción de conducta notoriamente perniciosa a dos legisladores en el mismo periodo, a Tomás Zavala González (PT) al ser exhibido y luego regodearse defendiendo su “derecho” a usar relojes con valor de cientos de miles de pesos; y a Héctor Serrano Cortés (PVEM), autor intelectual y promotor de la llamada #LeySerrano que ha generado alertas nacionales e internacionales por la amenaza que significa para la libertad de expresión y la criminalización del periodismo.

Ambos, junto a la presidenta de la Directiva, Ma. Sara Rocha Medina (PRI), conforman el trío de diputados con peores resultados en nuestra séptima evaluación, en la que por cierto todas y todos están reprobados.

Varios factores explican el pésimo desempeño de la LXIV Legislatura:

Por primera vez la evaluación recae en 26 legisladores y no 27, porque se ha llegado a la inédita situación del rechazo de un suplente a ocupar el escaño, Armando Navarro Tapia, sustituto de Carlos Arreola Mallol (MORENA), lo que ilustra el desdén de las responsabilidades gubernamentales previamente adquiridas, frente a las prioridades político-electorales.

La eficacia legislativa sigue mostrando un desempeño mediocre, de 749 iniciativas presentadas, el 44% permanecen pendientes de dictamen; por otra parte, a la inmensa mayoría de diputados locales (25) no les importa tener un vínculo eficiente de comunicación con sus representados porque carecen de redes sociales actualizadas o página web.

Los legisladores tienen fobia a las iniciativas ciudadanas, de 89 propuestas de esta naturaleza, casi el 90% han sido rechazadas, permanecen pendientes o las han dejado caducar. Un dato: 25 de 27 comisiones dictaminadoras tienen por lo menos una iniciativa ciudadana sin resolver.

La negligencia también ha provocado que 13 legisladores tengan propuestas viciadas de caducidad; además, 11 diputados han presentado iniciativas sin apartado de impacto presupuestario cuando deberían incluirlo, y finalmente, este es el trimestre donde el mayor número de legisladores (20) faltaron a alguna sesión de Pleno, el adelanto de los tiempos electorales es una hipótesis que explica esta “democratización” del ausentismo.

Todo lo anterior explica cualitativamente los contundentes números.

Respecto al desempeño individual, estos son los principales indicadores.

Legisladores con mejor rendimiento:

⁠ 1º. María Dolores Robles Chairez, PVEM: 4.39 puntos.

2º. Rubén Guajardo Barrera, PAN: 4.20 puntos.

3º. María Leticia Vázquez Hernández, PT: 3.61 puntos.

Legisladores con peor desempeño:

25º. Héctor Serrano Cortés, PVEM: -3.04 puntos.

26º. Tomás Zavala González, MORENA: -3.53 puntos.

27º. Ma. Sara Rocha Medina, PRI: -6.56 puntos.

La diputada con más iniciativas presentadas es Ma. Sara Rocha Medina (PRI), quien suma 63. A su vez, Roxana Hernández Ramírez (PVEM) es quien logró más iniciativas aprobadas, con un total de 19.

La legisladora con más puntos de acuerdo presentados es Ma. Sara Rocha Medina (PRI), con 24.

Tomás Zavala González (PT) y Ma. Sara Rocha Medina (PRI) son quienes tienen más puntos de acuerdo aprobados, sumando 7.

Solo un legislador sumó puntaje por el indicador de Acción Legislativa de Alto Impacto, Rubén Guajardo Barrera (PAN) por la aprobación de la única nueva ley en este trimestre, la de Justicia Cívica.

2 Los diputados Marco Antonio Gama Basarte (MC) y Rubén Guajardo Barrera (PAN) son los únicos que mantienen su página web y sus redes sociales debidamente actualizadas.

Cinco legisladores fueron los que más faltaron en este séptimo trimestre: Mireya Vancini Villanueva (PAN), Ma. Sara Rocha Medina (PRI), Jessica Gabriela López Torres (MORENA), Tomás Zavala González (PT) y Dulcelina Sánchez De Lira (PVEM), todos con 3 inasistencias.

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