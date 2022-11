Soy ladino a mucho orgullo Andrés Manuel

CAMINANTE

Toño Martínez

Que culpa tenemos los mexicanos de libre pensamiento, esos que somos libertarios y no aceptamos yugos ni manipuleos mentales que conlleven riesgo de sometimiento de voluntades y que atenten contra las instituciones que son ingredientes básicos de un sistema democrático; que culpa tenemos de tener claridad para detectar a un dictador de huarache y sus pretensiones de dominio absoluto del pueblo mediante la destrucción de todo aquello que estorbe a sus planes hegemónicos.

Si esa postura de muchos mexicanos hace enmuinar al presidente Andrés Manuel López Obrado, lo trae enyerbado y vomitando insultos como esta haciendo ahora contra los defensores del Instituto Nacional Electoral por no convenir a sus proyectos absolutistas, pues que pena pero no hay cambio de rumbo.

Y si con tildar a los que apoyan la permanencia del INE, de corruptos, racistas, clasistas aspirantes a fifi, hipócritas, achichincles y ladinos supone que va a desalentar la participación en la Marcha Cívica del Domingo 12 a favor del árbitro electoral al que quiere reformar a su antojo pues no.

Ladino cómo dijo en tono peyorativo el presidente

es todo lo contrario a lo quiso decir en su enojo, porque la Real Academia de la Lengua (RAL) lo define como persona astuta, sagaz, simulada para conseguir lo que se propone.

No es como los hacendados calificaban a los indigenas suponiéndolos tontos y brutos.

López Obrador, me considero orgullosamente ladino porque estoy de acuerdo en que el INE con todos y sus defectos es la institución más profesional y capaz en la organización de elecciones.

Es perfectible si, pero su misión de preservar los valores democráticos la cumple.

No puede permitirse que sea atrapado en las redes de un poder, del gobierno de la cuarta transformación; debe conservarse ciudadanizado para defender los derechos de libre elección de gobernantes que tenemos los mexicanos.

