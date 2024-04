Resultó muy flácido el músculo político de Sheinbaum.

CAMINANTE

Toño Martínez

Reducida a un espejismo, a un buchopluma nada bueno para Claudia Sheinbaum Pardo quedó la concentración de apoyo que organizó su equipo de campaña junto con los partidos MORENA, Verde Ecologista y del Trabajo en ciudad Valles este martes 23, donde además de exhibir un derroche ofensivo de dinero para acarrear gente desde municipios de las Zonas Media y Huasteca de San Luis Potosí, traer a todo el tejido de candidatos a Senadores, Diputados federales y locales y hasta a presidentes municipales, incluyó algo que se está volviendo costumbre, tremenda sacapela entre morenistas contra verde ecologistas, a un costado de donde se encontraba el estrado para la pasarela.

A eso hay que añadir que desde las 3 de la tarde comenzaron a llegar autobuses, combies y vehículos particulares repletos de gente, para un acto cuya protagonista principal, Claudia Sheinbaum llegó a las 9 de la noche.

Ingenuo tambien es ignorar que el Gobernador Ricardo Gallardo, no haya metido las manos – aunque poquito porque el tiene su propio proyecto de promoción pero para el Verde Ecologista-.

Lo que intentó ser una muestra de músculo político de la candidata de «Juntos Seguiremos Haciendo Historia» a presidenta de la República si lo fue, pero de un músculo muy flácido.

No fue su culpa hay que reconocer, sino de quienes coordinaron y organizaron el acto en el escenario clásico para mítines políticos en Valles como es la calle Hidalgo.

Gran error porque esa arteria ha sido sede de concentraciones finales de campaña de cuanto candidato a presidente municipal ha tenido Ciudad Valles en las últimas decadas- con raras excepciones- y facilita hacer una medición comparativa mas precisa sobre el evento de Sheinbaum.

Ese mismo tramo fue llenado por candidatos a gobernador tanto del PRI como Marcelo de los Santos Fraga del Partido Acción Nacional, al visitar Valles lo llenaron aspirantes a presidente de la Republica pero más valor tiene que candidatos a presidente municipal reventaban de asistentes en su apoyo el lugar.

Hubo algunos que desde el inicio de la calle Hidalgo llegaron hasta el bulevar México-Laredo con Carlos Jonguitud Barrios a la postre Gobernador.

Las evidencias están en la historia electoral de Valles cuando personas como Margarita Baccomier Ocejo, Xavier Salvador López Cardenas, Angel Martinez Manzanares, Antonio Esper Bujaidar, Miguel Romero Ruiz Esparza, Eligio Quintanilla González, Juan José Ortiz Azuara, Jorge Terán Juarez, otros más metros metros menos; y recursos económicos bastante pobres comparativamente hablando.

Es decir presumir que el evento de Claudia Sheinbaun fue histórico en participación es tener una mirada miope, y de parte del equipo de Sheinbaum investigar que pasó. Las cuentas no salieron favorables.

Share this: Twitter

Facebook