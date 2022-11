Que 10 mil potosinos pagarán su viaje para ir a la marcha de AMLO?.Por favor Rita.

CAMINANTE

Toño Martinez

Pero, a quien quiere engañar Rita Ozalia Rodríguez, líder estatal de MORENA, con eso de que 10 mil potosinos asistirán a la marcha que está organizando el presidente Andrés Manuel López Obrador para exacerbar su ego, el próximo domingo 27;en la Ciudad de Mexico, pagando sus gastos como pasaje, tortas y el ” chesco”.

Por favor Rita, esa declaración es tan burda y falsa que hasta entre los más alelados simpatizantes de López Obrador soltaron una risilla y movieron la cabeza pues saben que sera un VTP ( viaje todo pagado) y puede que hasta una lanita extra se lleven por ir a corear ” Es un honor estar con Obrador ” o ” Presidente amigo, el pueblo está contigo”.

Pero como quiere el patrón de los morenistas o sea AMLO hacer bola, habrá también dinero para que también acudan los del Partido del Trabajo de Patricia Alvarez ( la mano que mese la cuna por ese lado) mientras que los Verde Ecologista van por cuenta del Gobernador Ricardo Gallardo dónde no se escatima el recurso y además presiona a alcaldes de su partido para que al menos un autobús lleven con gente de sus municipios, aunque algunos no tengan ni para el sueldo de

los empleados.

Entre Rita y el gobernador compiten para apantallar a su gurú con contingente, pues dinero sobra.

Gallardo Cardona no le puedo fallar a López Obrador por el apoyo recibido en presupuesto de la federación y es uno de los invitados especiales a la marcha; se dice que su meta es de unos 12 mil acarreados , perdón, asistencias a la caravana de la revancha.

No es todo, pues en esa vorágine de lucimientos ex alcaldes cómo Antonio Costa Medina de Tamazunchale anda frenético promoviendo la marcha de AMLO y dispuesto a sufragar de sus ahorritos para el transporte y lonche de quieres quieran ir.

Quiere lucirse porque aspira a volver al poder municipal bajo las mismas siglas de su primera vez, es

decir MORENA y pues hay que mover músculo político

No cabe duda que las malas mañas no se olvidan, y Andrés Manuel López Obrador repite los formatos del viejo PRI para movilizaciones populares cueste lo que cueste pues detrás del ” festejo del pueblo” por los cuatro años de gobierno de López Obrador está el coraje del presidente por la mega concentración democrática en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) al que intentaba desaparecer, tuvo lugar el 13 de este mes en 50.ciudades del país, y se quiere sacar la espina. Le duele y mucho porque fue como una de cactus, de edad que llegan hasta el hueso.

