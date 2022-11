Marcha pro INE, para que le vayas midiendo el agua a los camotes López Obrador.

CAMINANTE

Toño Martínez

Toño Martínez

Ya viste López Obrador, ni insultos, amenazas discursos enajenantes mañaneros ni la diarrea verbal de zombies morenistas, impidieron que el domingo 13 miles y miles de mexicanos tomaran calles, plazas y espacios públicos

para defender al Instituto Nacional Electoral ( INE) contra el proyecto de eliminarlo o transformarlo en un pelele al servicio del presidente.

Fue pueblo, mexicanos pensantes, ciudadanos inteligentes de pensamiento libre y convicción democrática que entienden la importancia del INE como garante del derecho y garantía de elegir a sus gobernantes.

Así sigas denostando con tu rencor y visión anticuada a la marcha, catalogándola de show político (que se podía esperar de) por parte de racistas, clasistas, protectores de la corrupción, discriminatorios y todo eso que forma parte de tu vocabulario procas la lección que te dieron a las ansias de control total de las instituciones democráticas fue contundente y tendrás que irle ” midiendo el agua a los camotes’.

Que el INE necesite adecuaciones cómo los altos salarios de consejeros, vigilar con mayor rigor la distribución de prerrogativas a los partidos políticos, disminuir renglones de gastos si, pero es muy diferente a tus intenciones de someterlo a tu control absoluto.

Ya nos imaginamos las listas nominales en manos del Gobierno. Sería siniestro.

Ya nos imaginamos que desaparezcan los Órganos Electorales y Tribunales Electorales de todos los estados para dejarte manga ancha para poner hasta gobernadores, Diputados, Senadores y presidentes municipales. Si, como no.

Y tú nieve de que la quieres.

No Andrés Manuel, moviste el avispero de la idiosincracia de los mexicanos, y le sacaste la casta.

No dudamos que tus corífeos legisladores te sigan el juego contra el interés ciudadano de millones y aprueben lo que ordenes para mutilar la escencia del INE, pero no olvides que el México Bronco ya despertó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...