Luchamos por la causa del agua no por posturas políticas; Jedy Cristal Martínez.

Lamento que se distorsionara la protesta del lunes, pero refrendo que seguirán exigiendo soluciones.

Toño Martínez

Nuestra lucha es por el agua, es por la supervivencia, por salvar al río y el futuro inmediato de nuestra descendencia, pueblos y comunidades; y no tiene connotaciones políticas como lamentablemente se interpretó, expresó Jedy Cristal Martínez Castro, una de las personas que encabezaron la manifestación de este lunes por la mañana frente a la Presidencia Municipal de Ciudad Valles.

Reconoció que entre las poco más de 150 personas que participaron, no faltó quien llevara alguna pancarta con frases políticas como la de «No Reelección» o identificadas con algún partido político, pero estábamos ahí juntos por la causa del agua, que a todos nos afecta y en en esta cruzada cabemos de tifus los colores

Algunos medios, indicó, dieron mayor relevancia a buscarle un fondo político a pesar que les aclaré que no era así.

En mi caso, reconoció, hace algunos meses fui invitada por el Teclmol a trabajar con Él, pero al último me retiré y lo anuncie en mi perfil de facebook.

Manifestó que está vez al saber de la inconformidad por la falta de agua, Jose Luis Romero Calzada «El Tecmol», ofreció su apoyo pero lo rechazaron para no contaminar con política una causa legítimamente social y justa.

Por otra parte, Martínez Castro explicó que tampoco buscan confrontarse con la industria Cañera-Azucarera por el riego porque de ellos depende la mayor parte de la economía de Valles, «pero no por ello admitiremos excesos, y tenemos que lograr un punto de equilibrio en el uso del agua para beneficio de las dos partes».

Este martes, los defensores del agua se reunirán con las autoridades municipales, Protección Civil, funcionarios de la Comision Nacional del Agua, Dirección del Agua Potable, regidores y otras instancias involucradas, en busca de acuerdos concretos para remediar para tener agua.

Aclaró que algunos intereses pretenden buscarle pies políticos, «allá ellos porque la verdad es que solo queremos agua».

