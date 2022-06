Si las condiciones sociodemográficas, económicas y políticas son claramente favorables para que Villa de Pozos se convierta en el municipio número 59, ¿Qué intereses oscuros o perversos buscan y tratan de impedir una legítima aspiración de miles de habitantes de ese lugar?, pronto se sabrá.

Opiniones como la del Síndico Víctor Hugo Salgado, sugieren en una primera instancia que es el Ayuntamiento de la capital el primer damnificado cuando dice que Villa de Pozos deberá tener su propio presupuesto y que el Congreso del Estado deberá de dotarlo de la suficiencia presupuestal para atender las necesidades de los más de 148 mil habitantes.

En que cabeza cabe de que esto no deba de ser así. Evidentemente que, al erigirse en municipio, el nuevo Ayuntamiento deberá tener su propia ley de ingresos y egresos. Lo que sucede, es que a anteriores gobiernos municipales les daba escalofríos y el estatal en turno le escurría al bulto porque justamente podría significarle un presupuesto adicional y algún costo político.

Aquí lo interesante es saber, si de concretarse la municipalización de Villa de Pozos, habría algún recorte o ajuste al Ayuntamiento de la capital. En teoría así debería de ser puesto que dejaría de asumir sus responsabilidades en la prestación de servicios públicos básicos y porque disminuirá en su población, lo cual representa un factor determinante para la asignación presupuestal.

A lo mejor por eso ya algunos políticos y empresarios privilegiados de la capital ya comenzaron a hacer pucheros.

La otra narrativa mediática ha sido si el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tiene o no el poder para erigir, fusionar o suprimir municipios. Evidentemente que no, porque es al Congreso del Estado a quien le corresponde hacerlo previa consulta obligada que marca la ley, solo que no olviden preguntarse: ¿Y Quién manda en el Poder Legislativo?, digo.

De que deben existir estudios previos, análisis rigurosos, censos y diagnósticos bien elaborados para que el Congreso tenga elementos suficientes para crear el municipio número 59, pues sí, eso es obvio; y, si el gobernador ya lo anunció, pues no es una propuesta improvisada o producto de la ocurrencia.

Es muy posible que Ricardo tenga ya los pelos de la burra en la mano y, si hay opiniones en contrario, entonces no lo conocen o de plano son meras ganas de joder, de cuestionar y oponerse a sus iniciativas, ¿o no?

ENTRE PARENTESIS

En los 6 estados donde habrá elecciones el próximo domingo sus candidatos cerraron ya campaña. Con base en las últimas encuestas, en las seis entidades donde se elegirán gobernadores, de acuerdo con las mediciones, tres muy seguros son para MORENA: Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca. Tamaulipas está algo apretada, aunque se augura el triunfo para el partido en el poder.

En Aguascalientes, pese a las campañas negras desplegadas en contra de la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Tere Jiménez, la exalcaldesa se apunta como muy probable vencedora. En Durango igual, la alianza “Va por México” también podría vencer a MORENA. Las encuestas están muy cerradas, sin embargo, es casi un hecho que el PAN conserve la gubernatura.

Hasta pronto

