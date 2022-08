INTERAPAS ¿Condenado a su desaparición?

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Para el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, y para el diputado Alejandro Leal Tobías, la prioridad no es discutir si desaparece o no el INTERAPAS, en tanto que la ruta critica es encontrar soluciones integrales al desabasto del agua potable en San Luis Potosí y su zona conurbada.

Sin embargo, para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, José Luis “El Chiquis Fernández”, lo mejor es que el Organismo Intermunicipal desaparezca bajo un argumento más político que técnico de que ha llegado a su fin y que ha agotado sus posibilidades de existencia.

Si a los mortales potosinos, a todos esos que no les llega el agua, pero sí puntualmente el recibo por consumo de aire, se les preguntase, – cosa que debería de ser así, sobre la conveniencia o no de su extinción, lo más seguro es que dirían que sí. El problema es que a todo ese segmento poblacional no se le dice como se resolverá.

Al tema de la Presa el Realito, todos los directores que han pasado por el INTERAPAS le han escurrido al bulto. Todos, en su inmensa mayoría se dedicaron a hacer negocios, a resolverles el problema económico a sus cuates, a inflar la nómina y a supeditarse a los alcaldes en turno para convertir al Organismo en la caja abierta para cubrir otras cosas, hasta campañas políticas, menos para lo que debió ser.

Si Galindo y la administración del INTERAPAS, están pensando en reactivar el famoso Modelo de Gestión para la Mejora Integral, el famoso MIG, deberían pensarlo varias veces, porque ese “Modelo” que cuesta arriba de los mil 500 millones de pesos a los únicos que vendría a beneficiar son a los pobladores de la zona poniente; todos los de las partes bajas que se jodan, – es decir, sin agua suficiente y solo inundados cuando llueve debido a los escurrimientos de las partes altas de la ciudad.

Si finalmente el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ya pacto para que los socios o administradores de la Presa El Realito reinviertan en reemplazar toda esa tubería chafa que un día si y otro también se les truena, pues lo sensato es esperar los resultados presumidos y anunciados; de otra manera, pensar en comprometer las participaciones federales por más de 10 o 15 años sería un acto de irresponsabilidad si se llegare a concretar algún financiamiento.

Por otro lado, independientemente de las soluciones que se propongan, desde luego que la discusión y la solución está en decidir si desaparece o no el INTERAPAS. Para algunos, el problema se resolvería desintegrando el organismo operador y que el municipio lo retome, como debiera ser su responsabilidad constitucional.

Por otro lado, pensar en privatizar al INTERAPAS, no es descabellado. Si técnicamente se demuestra que el modelo adoptado por el Organismo se encuentra ya agotado, ¡pues entonces adelante! Es más probable que la gente esté de acuerdo en seguir pagando lo mismo, o incluso pagar un poco más a alguna empresa privada si tiene la certeza de que tendrá agua en su casa.

ENTRE PARENTESIS

“Por mis huevos Bohemios”

Digan lo que digan, la FENAPO 2022 está siendo un éxito.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...