“Huy que miedo, mira como estoy temblando” responde líder del MHD a espionaje.

Parafraseando la populat cumbia ” Huy que miedo” del cantante conocido como Chico Che, el líder del Movimiento Huasteco Democrático AC, Said López de Olmos Martínez respondió al espionaje que práctico en su contra la Secretaria de la Defensa Nacional de acuerdo con documentos que fueron filtrados por ” Guacamaya” Leaks sobre investigación del

Gobierno Federal a personajes y actores de la vida nacional.

Soy mexicano que lucha contra las injusticias, gobiernos corruptos y alejados que engañan al pueblo y heredero de los ideales de quieres con su sangre y vida defendieron la patria, las libertades y al pueblo de tiranos y que me vigilarán no se me hace extraño pero tampoco me intimida expresó López de Olmos.

Un puñado de espias sea quien sea no va a detener la lucha ni a borrar nuestro pasado, mucho menos frenar la búsqueda de justicia, igualdad, alimentación, respeto a derechos y garantías.

Por eso como dijera Chico Che ” Huy que miedo, miren como estoy temblando…”

Said López de Olmos aparece en una relación de líderes de la Huasteca investigados por la SEDENA, como Rogel del Rosal, Miguel Ángel Guzmán Michel, Victor Ramirez de Santiago, Pedro González Gómez, Domingo Rodríguez Martel y Primo Dothe Mata.

