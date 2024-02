Gobierno del estado debe meter mano urgente en la DAPA: Sergio Calvillo.

-Es hora de nombrar directores capaces, no políticos.

Toño Martínez

Consejero de la Dirección del Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Vallés ( DAPA) por más de 6 años, lo cual le permitió conocer al organismo desde sus entrañas operativas, el ingeniero Sergio Calvillo García, consideró urgente que el Gobierno del Estado meta mano, porque la crisis del líquido nos alcanzó y refleja la falta de responsabilidad constitucional de administraciones municipales que cada tres años nombran a políticos no a personas que conozcan verdaderamente como manejarla en el presente y con visión de futuro.

Desde hace más de 15 años, señaló, «la DAPA está en decadencia, en total opacidad sobre sus manejos financieros. En mi caso, siempre que solicitaban incremento a las tarifas, nunca les firmé la solicitud al Congreso, porque jamás me entregaron los gastos de nómina que les pedí, los ocultaron.

Me llegaron a tener como un obstáculo tanto la Dirección como el Sindicato, pues era clara la complicidad entre ambos para hacer sus cosas.

Una prueba que estuvo a punto de convertirse en una agresión física, fue que una reunión para que firmaramos una petición de aumento al agua cuando Jorge Terán era alcalde, no los apoyé y sin que yo me diera cuenta porque estaba revisando unos documentos, todos se salieron y al levantar la vista estaba parado a mis espaldas Alejandro Ballesteros, que era líder del sindicato y a un costado Matilde Hernández y me dijeron -«ya nos tiene hasta la chingada ingeniero, firmele»-.

Como ni así quise, Matilde me tiró un golpe que logré esquivar y me salí del salón de juntas'»

«Ballesteros, además del sueldo que recibía, tenía un bono extra y a Matilde la DAPA le pagaba como asesor jurídico del sindicato, algo totalmente injustificado.

Yo no vengo a ofender a nadie, digo lo que ha pasado y que influyó en las cosas equivocadas como no preveer la escasez», indicó.

La DAPA no puede seguir así, Desde que estuvo David González como Director y construyó las nuevas instalaciones y rehabilitó algunas áreas ya nadie le ha puesto atención

y es parte del problema de que estemos a punto de quedarnos sin abasto, añadió.

Ya basta de manejar a la ligera un tema tan delicado y se requiere una renovación de fondo.

Se quejó que en varias ocasiones intentó entrevistarse con el alcalde actual David Medina para demandar acciones emergentes y buscar apoyo ciudadano en medidas para racionar el abasto por la crisis, pero no lo recibió.

Una opción pudiera ser concesionar la DAPA a empresas privadas pero con un esquema muy preciso de vigilancia por parte del Gobierno o del Congreso.

Otra, la más inmediata, es que el gobierno de Ricardo Gallardo llame a cuentas a sus directivos y hasta apoyaríamos una requisa virtual; que se le busque una solución urgente con proyectos a 10 y hasta 20 años o más para asegurar fuentes de abasto.

Que se recurra al Gobierno Federal, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal y quién sea necesario para el financiamiento.

Sergio Calvillo García reiteró que en este plan deberá considerarse también el riego agrícola y la rehabilitación de las plantas tratadoras de aguas negras, porque estaban totalmente rebasadas y tiran los desechos al río.

Dijo que no hay tiempo que perder.

