Fracasa primer capítulo de Elección de Estado

Pese a “el ave de mal agüero” y a las malas vibras de algunos analistas y gargantones de la vida política potosina; en el proceso interno del PAN,para elegir candidato al gobierno del estado no hubo a final de cuentas ni sorpresas, ni sacudidas ni mucho menos sobresaltos; Octavio Pedroza Gaitán estaba predestinado a ganar y Xavier Nava Palacios estaba condenado a perder.

Todo pareciera que, el primer capítulo de una elección de Estado fracasó, – y ahora, – todos esos muchos que desean conservar privilegios, nómina o dormir tranquilos después del 6 de junio, tendrán que recapitular, reorientar estrategias, recursos y voluntades para lograrlo.

No solo es sacar adelante a un candidato que le juegue en buena lid la competencia al presidente de la República sino por lo menos dejar testimonio de que, “en política, no siempre lo que parece es, sencillamente porque en esas lides se es o no se es”

Con todo el respaldo oficial, con todas las mañas y recursos del mundo y el erario público del municipio a su alcance, Xavier Nava no pudo vencer a ese panismo militante, profundo y doctrinario. Si acaso, y a menos que lo postule esa bazofia de lo que queda en el PRD, Nava podría remotamente alcanzar la candidatura, o por lo menos la reelección como alcalde de la capital si es que el PAN le concede el registro, cosa que está en chino.

Para cualquier mortal observador, Xavier Nava, paso este domingo a ser parte de la historia de presidentes municipales que buscaron trascender más allá de sus aspiraciones. Él lo hizo solo para cavar su tumba política. Este buen muchacho, – sin negarle méritos, – tiene, sin embargo, todavía futuro político, sobre todo si asimila, mastica y entiende ese principio elemental que dice: “En política no entras, te meten, no te sales te sacan.”

Con el triunfo inobjetable de Octavio Pedroza Gaitán, no hay más que dos realidades: La primera, es que el PAN no se fractura ni se divide como algunos apostaban, – y segunda, que el albiazul se posiciona para proponer candidato de la Coalición PAN -PRI PRD.

La hipótesis de que la alianza se rompa y que el PRI postule a un candidato competitivo, previamente medido con el ganador del proceso interno del PAN;lo señalamos hace dos meses, sería el actual Secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, simplemente porque los otros son comparsa y relleno. El resultado contundente de este domingo no da margen a la ruptura.

Por otro lado, en las combinaciones que están por venir, conviene a los intereses político-económicos y poderes fácticos, que el candidato del PRI a la presidencia municipal capitalina, sea una figura como el arbano Luis Mahabub o el ex Comisario de la PFP Enrique Galindo Ceballos. Ambos encajan finalmente en el proyecto conservador que encabezará Octavio Pedroza.

Con Pedroza Gaitán a la cabeza, estas dos figuras representarían el término o justo medio de lo que se requiere para preservar el estado de cosas en San Luis Potosí, es decir, “hagámonos todos pendejos, sigamos haciendo negocios como si aquí no pasara nada”. Esa seguramente será la apuesta del gobernador Juan Manuel Carreras López.

Todo lo que esté de su parte y alcance, hará hasta lo imposible para que así funcione. No permitirá, – por lo menos luchará, – para que, de ninguna manera, la Cuarta Transformación se instale en San Luis Potosí. Las presiones son demasiadas y sentenciado está el pobre Güero por todos esos grupos dominantes que bien saben lo que quieren.

Carreras tenía tres opciones, hoy solo tiene dos. O empuja a Octavio Pedroza Gaitán, para satisfacer y responder a los intereses conservadores creados en San Luis Potosí (Punto preciso del que no es ajeno el presidente López Obrador) o se la juega con el candidato real de MORENA. Si es Pollo, Gallo a Gallina lo más sugerente es que no le busque chiches. No tiene de otra.

Hasta pronto

