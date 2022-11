Fay,: ” El rock está en mi sangre y en mi cuerpo, como en el de todos “

– Orgulloso por sus 57 años de haber iniciado el camino musical como baterista.

Toño Martinez

Quien de los amantes del rock en Ciudad Valles y la Huasteca Potosina, desde la generación de los Baby Boomer de los años 50’s, a la Alpha actualmente no conoce o a escuchado hablar de Fay (Rafael Jonguitud Rodríguez) , el hombre del sombrerito, breve cola de caballo e imagen clásica del rockero.

Fay está cumpliendo 57 de sus 73 años de vida, de arrancarle el sonido agudo a los platillos y el seco y vibrante de los tambores que integran una batería, a los cuales trasmite a través de las baquetas sus emociones.

Cómo en todos los casos de amor a una vocación, para Fay no fue sencillita la ruta de baterista que inicio durante su etapa de vendedor de frutas y escuchaba los grupos de música norteña que por aquel entonces era uno de los géneros musicales mas populares, mientras

en Estados Unidos nacia y comenzaba a extenderse rápidamente entre la juventud el rock and Roll, tipificado por los conservadores y tradicionalistas como expresion de rebeldía juvenil y movimiento contra cultural.

Fay estaba entusiasmado con las tarolas de grupos norteños, y pasaba largo tiempo escuchando su sonido dejando las frutas por un lado.

” Para mi fue un verdadero banquete cuando en la entonces Feria Regional de la Huasteca, a lo largo de su andador central y en las carpas de ‘La Superior ‘, ‘Carta Blanca’ pistas de baile y fuera de los estands de La Pepsicola, ‘ Jarritos’ y otros productos llegaban grupos de rock como Los Wizzard”, ‘ Pepsi Boy”, ” Los Eslop” entre otros y tocaban en vivo para la gente” dice.

Los muchachos con sus copetes y pantalón entubado o de campana y las muchachas con faldas de crinolina se ponían a bailar ahí mismo y todo era muy sano, recuerda.

A los salones de baile traían a orquestas como la de Claudio Rosas, la Orquesta de Tamazunchale; aquí estaba la Sonora “Santa Cecilia” .

Que le dieron la primer oportunidad de tocar la tarola fueron ” Los Hermanos Herrera ” que eran de música norteña cuenta Rafael Jonguitud.

Ei Fay tocó en las calles y después conforme se fueron abriendo restaurantes con música en vivo y discotecas el rock ya sea el hullicioso el Pop o el Punk fueron imponiéndose.

El rock no desaparecerá jamás, afirma pese a la degradación de ritmos y géneros cómo el reguetón de contenido obsceno, con letras inmorales que ofenden a las mujeres y se relacionan con uso de drogas.

El proximo 1 de Diciembre Fay festejará su cumpleaños en su domicilio de Privada Tolteca 125 entre Reforma y Zaragoza a un costado del Infonavit 2, dónde espera como en otras ocasiones contar con el círculo de rockeros sin edad para disfrutar de los recuerdos y de las innovaciones como el Blues Rock, Rock Progresivo etc.

Fay estuvo varios meses fuera de actividad por complicaciones de salud, pero escuchar el rock y sentí su fuerza contribuyó a su recuperación.

” Fue como una terapia” dice.

