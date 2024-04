Empeora la sequía en Valles; mortandad de peces en el río.

– Más de 40 bombas para riego cañero extraen lo que queda.

Toño Martínez

Mientras los tres niveles de Gobierno prometen acciones para buscar solución a la sequía, la falta de agua alcanzó niveles extremos como una mortandad de peces en el rio » Valles».

En el afluente, el caudal está técnicamente agotado y solo quedan algunas charcas y pozas dónde luchan por sobrevivir peces de distintas variedades, acamayas, y cosoles.

Pero desde el fin de semana comenzaron a flotar peces a la altura del ejido «Las Flores», muertos por falta de oxígeno en el agua, derivada del sobrecalentamiento del agua.

Habitantes de las riveras del río donde se ubican «El Veladero, Estación 500, El Platanito» (dónde se ubican las Cascadas de Micos), «Rancho Nuevo», «La Loma» y «Coyoles», alarmados comenzaron a organizar una serie de protestas, la primera de las cuales tendría lugar frente a la Presidencia Municipal este lunes 8, para emplazar a las autoridades que den respuestas a la problemática, pero sin engaños ni mentiras ni parches con supuestos programas y acuerdos para cuidar la corriente, que no sirven para nada.

Esto porque varios de ellos detectaron que entre el ejido.» Maitínez y Puerta del Espíritu Santo» más de 40 bombas de extracción de agua del río para regar cañas.

Advirtieron que no dejaran que está lucha tenga manipuleos políticos pues por el pueblo afectado no por ideologías.

Share this: Twitter

Facebook