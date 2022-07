El gobierno no es intocable para la sociedad y sus valores: Abogados

Toño Martinez

Los gobiernos de cualquier nivel no son intocables ni invulnerables para la sociedad, cuando fallan, abusan o no cumplen su responsabilidad y esto se traduce en injusticias, desigualdad, atropello a derechos y atraso,

frente a lo cual la función del abogado cobra especial relevancia para la defensa del ciudadano en sus exigencias y demandas de trabajo al servidor público.

Así lo consideraron en declaraciones por separado José Ignacio de la Rosa Martinez ,José Matilde Hernández Méndez y Victor Manuel Palomares Tejeda integrantes del Foro de Abogados de la Huasteca, en el marco de la celebración del Día del Abogado, este martes.

Ambos refrendaron el compromiso que anunciaron con la sociedad al darle forma a la organización máxime, que los tiempos presentes de vertiginosos cambios en todos los órdenes que sufre el país generan gran confusión entre la ciudadanía sobre sus derechos y la equivocada idea de que el funcionario es difícil someterlo al imperio de la ley cuando falla.

De la Rosa Martínez dijo que una función del abogado es apoyar a la gente en que reciba los servicios públicos y estos sean de calidad y con sentido humano. Estamos acostumbrados a ver tanta negligencia y adoptar una posición de sumisión aunque los problemas nos estén asfixiando, porque no creemos que podemos actuar contra el gobierno.

Reiteramos a la ciudadanía que estamos de su lado para exigir que los servicios que dan sustento al desarrollo, orden, seguridad, salud, educación, sean dignos y de calidad; igualmente que los funcionarios y servidores públicos de cualquier nivel sean humanos y sencillos en su atención al pueblo.

Si es necesario repito, promoveremos amparos para que los gobiernos de cualquier se apliquen en la responsabilidad de atender las demandas sociales.

Por su lado, el Master en Derecho, José Matilde Hernández Méndez señaló que entre las tareas del Foro y de cada licenciado está demandar respeto al.derecho de cada mexicano y potosino, tarea que no es fácil ante la diversidad de intereses a las que nos enteramos, pero que estamos decididos a que no se vulneren y, que la democracia sea efectiva, que el servidor entienda que no es un rey y que la gente tiene el poder de proceder si no se apegan a las disposiciones constitucionales para el ejercicio de sus funciones.

Esto va también para los integrantes de los 3 poderes de gobierno que sepan que estamos vigilantes tanto de libertades como de garantías del cuidadano.

Por otra parte el decano de los abogados de Valles, Victor Manuel Palomares Tejeda manifestó que pocas veces en la historia mexicana habíamos llegado a un extremos de actitudes de tinte absolutista de gobiernos como el federal el estatal y municipal, cuya actuación es impositiva en aplicación de políticas públicas para obras materiales como sociales, es decir no escuchan al pueblo, no lo consultan y en muchos casos a tontas y locas dirigen los destinos de sus representados.

Como abogados tenemos un compromiso de orientar y dar certidumbre a la sociedad en que tienen de su lado la ley cuando se enfrenten a irregularidades de gobiernos insensibles, y nosotros los apoyamos.ñ, indico Palomares Tejeda .

