El chincual de candidaturas anticipadas y el principio de gobierno.

CAMINANTE

Toño Martínez

Con rarísimas excepciones, los mexicanos estamos presenciando otra vez entre quienes traen el chincual de buscar una candidatura a

Presidente Municipal, Diputado Federal, Diputado Local, Senador y por supuesto Presidente de la República -que será la cerecita del pastel electoral en 2024-, que repiten el mismo formato raído de promover imagen con el estilo de propuestas e ideas ancestrales y desfasadas del contexto actual de la sociedad y los cambios estructurales que impone la evolución de los tiempos.

No vemos ni entre las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador ni en los corchos que flotan en el ámbito político de los estados y municipios que renovarán gubernaturas, alcaldías o legislaturas a verdaderos líderes que motiven la organización social, que sean capaces de ensamblar voluntades y aglutinar corrientes ideológicas hacia el objetivo de bienestar común; Tal vez habrá quien diga que no es tiempo de enseñar sus cartas para no violentar la Ley Electoral o para que no les vayan a piratear ofertas, pero por lo menos apuntes deben platicar a la gente para generar interés.

Es una verdad inobjetable que un gobierno puede fortalecer el progreso social y económico de su pueblo, u obstaculizarlo; puede favorecer a unos cuantos aliados poderosos o forjar una sinergia con los ciudadanos en pro del bien común pero en las primeras ofertas de ansiosos no se percibe que pudiera alcanzarse.

No olvidemos que la fortaleza social.y económica van de la mano, no pueden caminar por separado; son el primer cimiento para progresar con igualdad con certeza y equidad pero ese enfoque no se percibe.

Por otra parte, el daño de fondo que ha dejado el sistema partidista es la egocéntrico es la fragmentación de familias, amigos, vecinos, comunidad por ser inducidos a verse como enemigos sino adversarios.

Todo ello incrementa el desdén de los jóvenes sobre la participación política, cuando debiera ser lo contrario porque sobre ellos descansará el País.

Obliga en consecuencia a poner la mirada en.lo alto en la selección de pre candidatos y candidatos. El volcán está lleno de magma que puede hacer erupción en cualquier momento.

