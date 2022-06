DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Yo insisto

A los jefes de prensa de la fiscalía general del Estado FGE y de la nueva Policía Estatal, les he insistido en que, mientras que el ciudadano común; vea que el delincuente que lo atracó, lo asaltó, se metió a su casa a robar, que le hurtó o le arrebató con violencia su vehículo ande suelto; la percepción de inseguridad seguirá inalterable, intacta.

Mientras que el Sistema de Justicia Penal, permanezca en pañales, y mientras que los agentes del Ministerio Público, Jueces de Control o Magistrados no asuman su responsabilidad, – es decir, que continúen con sus vicios o se sigan haciendo pendejos, las cosas seguirán igual o peor y nada cambiará.

Nada se modificará porque, apenas si pisan las instalaciones de la Fiscalía, los delincuentes son puestos en libertad, salen a la calle con argucias legales para volver a chingarse al ciudadano indefenso; a ese que como usted se levanta y sale temprano a trabajar pensando en regresar con bien y con el sustento para su familia.

Insisto, la Guardia Civil y la Policía Ministerial están haciendo su chamba, sin embargo, esa fauna de delincuentes que ponen todos los días a disposición de la fiscalía por delitos que van desde el tráfico de estupefacientes, que cometen asaltos a mano armada, que atracan a transeúntes, que roban a casas habitación o por tener en posesión armas o vehículos robados, son olímpicamente puestos en libertad.

Hoy por hoy, el tema mediático ha sido “La inseguridad, la presencia del crimen organizado y la apología que se ha viene haciendo del delito”. Poco más de un mese han estado como cuchillitos de palo tratando de evidenciar las acciones de los gobiernos del estado y de la capital potosina. Bueno, ya hasta el cura Juan Jesús Priego Rivera le entró a la polla.

Que hay gente interesada en provocar psicosis, en desacreditar al gobierno y pretender generar caos y confusión, desde luego que la hay. Lo observamos en las redes sociales y en algunos medios de comunicación formales. Todos saben quiénes son. Sabemos a que intereses sirven, pero también sabemos que no es a San Luis Potosí a quien le sirven.

De que en la entidad potosina existe el crimen organizado, por supuesto que lo hay y no es de ahora, tiene años. Nuestro estado viene padeciendo ese cáncer desde hace muchos años. Eso el gobernador Ricardo Gallardo lo sabe. No es ajeno que cuando era alcalde de Soledad, uno de los grupos criminales más temidos, llegaban al patio de la presidencia municipal a pagar la nómina de los policías municipales y no había poder que se les atravesara.

El que su vocero de seguridad diga ahora que no fue Gallardo quien entreabrió las puertas de San Luis Potosí al crimen organizado, es cierto, – él no las abrió, ya estaban abiertas de par en par. Ahora el secreto es que va a hacer para frenar toda esa ola de homicidios dolosos que se registran todos los días, en cada rumbo de la ciudad capital, en sus municipios y delegaciones.

El gobernador no se puede desgastar en el discurso diciendo que entre ellos se están matando por el control de la venta de droga, y que la sociedad civil o el habitante común no corre riesgos. No se puede ir en esa vía, El Pollo tiene que agarrar el toro por los cuernos y exigir a la federación que haga su parte.

No bastan las mesas semanales de seguridad, se requieren acciones inmediatas, enérgicas y coordinadas. Si en su primer año de gobierno, El Pollo no le entra en serio o no pone orden al estado, el costo político será muy alto. La ciudadanía confió plenamente en él y no se puede dar el lujo de fallarse, no puede claudicar ni dejarse vencer y menos por la presión mediática.

En este tema, y en ese otro de que “Potosí para los Chilangos, Cuates y Prestanombres”, El Pollo Gallardo no debe permitirlo ni dejar correr el rumor o la afirmación. Puede y debe poner freno y un alto a toda esa serie de murmullos que en nada contribuyen ni abonan a sus buenas intenciones de hacer un buen gobierno para San Luis Potosí.

En mi opinión, en una Junta de Gabinete debería ponerles una chinga a todos.

Hasta pronto

