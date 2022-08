Claudia Ruiz, primera en levantar la mano por la oposición para el 24.

Toño Martinez

Quede o no, la priísta Claudia Ruiz Massieu Salinas es la primera en levantar la mano abiertamente en un programa de entrevistas periodísticas, para aceptar que de establecerse un proyecto político de nación en el que estén representados no solo los partidos de la coalisión PRI, PAN y PRD sino todos los que no van de acuerdo con el grupo en el poder y con el que se sienta identificada, buscaría ser candidata a presidenta de México para el 2924.

Si observamos entre líneas el pronunciamiento de la sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ese que le provoca calambres, sudor frío y rabietas tipo ‘Demonio de Tasmania” al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, al grado que ni su nombre pronuncia y solo lo llama ” el innombrable” por considerarlo el papá del neoliberalismo – doctrina que irónicamente también profesa pero que disimula muy bien- contiene planteamientos interesantes para apegados a la evolución política que reclaman las condiciones de deterioro social del país, y vale la pena escudrñarlo.

Primero habrá que considerar que solo una alianza como la denominada “Va por México” a sido un incipiente principio para regresar la política a su esencia es decir, que debe ser una herramienta para dar sustento y viabilidad a un país amalgamando la idiosincrasia, ideales, culturas, razas, las distintas formas de pensamiento, aspiraciones y organización por el propósito común del bienestar general armonioso.

Naturalmente, teniendo al ser humano, necesidades y potencialidades cómo eje y objetivo, cosas que los partidos abandonaron.

En la entrevista con Rene Delgado en El Financiero del programa “EntreDichos’, la ex presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex canciller, ex Diputada federal, ex Secretaria de Turismo y actualmente Senadora de la República, urgio a los líderes del Partido Acción en Nacional Marko Cortez y del PRD José Zanbrano a emitir una convocatoria para construir con todas las voces el Proyecto de Nación y las bases para la selección de candidato a la presidencia de México ,porque no hay mucho.tiempo.

Con franqueza, Claudia Ruiz Massieu estableció que los líderes de PAN y PRD ser cuidadosos con los acuerdos que tengan con la actual dirigencia nacional del PRI, por el riesgo de no poder sostenerse desde Agosto del 2023 cuando la directiva habrá cambiado ( léase Alejandro Moreno Cardenas).

Su propuesta de recurrir a un modelo semejante de pre selección de aspirantes a las primarias de Estados Unidos, dónde los partidos emprenden recorridos por el país para promover candidatos y sus proyectos, puso a pensar.

Pone sobre el tapete de las discusiones cerrar capitulos de manejos políticos obsoletos en referencia a desiciones antidemocráticas, control de grupos u obediencia a órdenes externas de gobiernos para. definir candidatos y sobre todo algo que bulle en el pensamiento del ciudadano común, de intelectuales y sectores de la sociedad, respecto a ir por separado en una candidatura, sino juntos.

Claro, sabemos que Claudia Ruiz se puso en el blanco de la artillería de MORENA y del propio Andrés Manuel López Obrador por pertenecer a la dinastía salinista, cosa que no fue por decisión propia;.pero es una mujer empoderada, de carácter y difícilmente doblegable.

Y quieran que no, inaugura la nivelación el juego electoral hacia el 2024 por parte de la oposición, que hasta ahora solo a estado en manos de las ‘ corcholatas’ de MORENA.

