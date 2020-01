¡Ya estarían ¡

Dicen los directores de la Comisión Estatal del Agua CEA, Jesús Alfonso Medina Salazar y Ricardo Purata del INTERAPAS, que si no llueve en 75 días habrá una crisis severa de agua en la capital potosina, pero la gente les pregunta, ¿Cuándo no ha existido?, ¿Cuándo el servicio de agua potable ha sido eficiente? ¡No maamen!, “mejor pónganse las pilas y reparen ya los pozos que tienen dañados y abandonados desde hace meses, no estén esperando un milagro”.

“Las declaraciones de estos flamantes y mediocres directores ofenden la inteligencia colectiva cuando afirman que, “ya se buscan estrategias” para reactivar los pozos. ¡No mameis” otra vez, “mejor ya dejen de hacer negocio y dejen de saquear sus dependencias, eviten realmente la corrupción que impera y mejor pónganse a chambear desde ahora para que la esperada sequía que se vendrá no nos impacte mucho!

No les bastó con meterle a la ciudadanía un 15 % de aumento al agua potable a partir de este año y seguir manejando los recibos mensuales con incrementos y conceptos engañosos y ventajosos, sino que desde ahora, estos remedos de funcionarios públicos buscan justificar su abierta incapacidad de resolver lo que todos ya esperamos, una sequía atípica por las condiciones climáticas, – y por supuesto, – porque los pozos que abastecen a la capital están en desuso algunos, otros olvidados, inoperantes y descuidados.

“No tengo el gusto de conocerlo”

En otro tema, dice la Titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico Rocío Zavala García “que no tiene el gusto de conocer” a Horacio Sánchez Unzueta, ex presidente del PRI, ex diputado Federal, al ex gobernador del estado, ex Embajador de México en El Vaticano, Yerno del doctor Salvador Nava Martínez, esposo de Concha Lupe, abuelo y Tía respectivamente de Francisco Xavier Nava, es decir, – de su presidente municipal, sea por Dios.

Ignoro cuantos años de edad pueda tener esta funcionaria municipal; jovencita no se ve, tampoco se ve tan maltratada; pero el que salga a medios a decir que “no tiene el gusto de conocer” a Horacio, revela su soberbia, su magistral ignorancia y desconocimiento de todo un personaje que le está haciendo la chamba al municipio en el Centro Histórico de la ciudad. Solo que se eche un brinquillo a la avenida “Venustiano Carranza” para darse cuenta de quien manda en esta ciudad.

No la chinge, presidente

Y hablando del alcalde Xavier Nava Palacios, este miércoles dejo a decenas de potosinos como “novias de rancho” pues visitaría la colonia Loma Verde. Previo a su recorrido, se vieron cuadrillas podando árboles, limpiando los camellones que construyó Ricardo Gallardo, bueno, ¡hasta patrullas de la policía municipal se dejaron ver en una zona de constantes asaltos y robos a casas habitación”.

Si no lo dijeron ante el representante que envió, Gonzalo Benavente, porque el alcalde no pudo asistir, los vecinos de este sector si comentaron entre ellos y no dudaron en manifestar: “ya ni la chinga Xavier” “debería de venir, pues es la primera vez que ofreció visitarnos pese a que está a la mitad de su gobierno”.

“Ojalá que la presencia de su enviado sirva de algo”, “que se aumente la presencia de más policías, pero “de los buenos” “no de los malos”, no de esos que andan atracando ciudadanos indefensos. ¡Ha!, y de paso, ya meta la luz led y que le dé una arregladita a las calles de estas colonias que están para llorar”.

EMB no tiene Residencia efectiva

Pues resulta que el Secretario de Educación Pública SEP, Esteban Moctezuma Barragán, de acuerdo al Articulo 22 de la Constitución, no tiene un domicilio fijo en SLP, y por lo tanto no tiene la “residencia efectiva” que se exige a todo mortal a dos años antes de un proceso electoral, de tal manera que Esteban podría correr con la misma suerte que Fernando Silva Nieto cuando intentó ser candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí. Tampoco tiene la calidad de avecindado, pues la perdió cuando expresó su deseo de continuar en la Cuarta Transformación, allá en chilangolandia, al costo.

Deceso lamentable.

El artero asesinato de Aurelio Gancedo, puso a los potosinos con los pelos de punta. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos en una entidad que es tierra de nadie? Qdep.

