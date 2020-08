Sin pies ni cabeza, Fiscalía Anticorrupción: Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado

Es necesario insistir en el establecimiento de la figura del Fiscal Anticorrupción en el Estado, porque dentro de esta pandemia por Covid-19 pudiera haber quienes están aprovechando esta distracción para hacer de las suyas en las distintas dependencias, indicó Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

A su consideración ha pasado mucho tiempo para la determinación del perfil de esta importante figura, por lo que argumentó que con ello sólo se observa la falta de determinación de las autoridades y la complicidad que puede existir para que cualquiera haga de las suyas, como es el caso de las sonadas Y presuntas irregularidades en la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, SEDUVOP, la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, entre otras.

“No sé qué sucede en torno a esta figura, pero con la indefinición que se ha mantenido por meses, demuestra que este organismo no tiene pies ni cabeza, lo que claramente afecta a la población y la correcta vida de las instituciones”.

Para el legislador emanado del Partido Acción Nacional, PAN, se han quedado atrás por el desinterés que se tiene hacia temas de transparencia, rendición de cuentas, y el combate a la impunidad, temas muchas veces auspiciados desde las propias oficinas gubernamentales.

“Ya es hora de que veamos perfiles que dañen a quienes no actúan de buena fe, no es nada sano que en estos tiempos, estén tan relajados en torno a esta figura que debería ser una de las principales de la administración pública, porque es aquel que protege a las instituciones de los clásicos sobornos, de la corrupción en las organizaciones gubernamentales; desde el 2014 está establecida esta figura en la ley y continuamos en pañales porque no hay quién acate las reformas constitucionales”.

