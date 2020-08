Salud Animal invita a su evento online que reúne a expertos de Latinoamérica

· La serie de pláticas se llevarán a cabo del 4 al 20 de agosto a las 5:00 p.m.

· INSIGHTS 2 se transmitirá simultáneamente en México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Panamá, Colombia y Perú

· Es un proyecto con temas relevantes y tendencias de la mano de expertos internacionales para el sector pecuario y para la industria de mascotas

MSD Salud Animal llevará a cabo ‘INSIGHTS 2: Respirar, Reajustar y Recomenzar’, la segunda edición de un evento online que reúne a toda Latinoamérica con el objetivo de ofrecer nuevas tendencias y formas de trabajar para fortalecer el futuro del sector pecuario y de la industria de animales de compañía.

La serie de pláticas se llevará a cabo del 4 al 20 de agosto y se contará con especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay y por supuesto, México. Para llevar temas actuales y relevantes a los Médicos Veterinarios, así como a las empresas y productores de la industria pecuaria y de animales de compañía, con el fin de que estén mejor informados y tomen decisiones ante el contexto que se vive actualmente a nivel mundial.

“INSIGHTS 2: Respirar, Reajustar y Recomenzar´ es un proyecto creado por el equipo regional de Latinoamérica de MSD Salud Animal, en donde escuchando a nuestros clientes, identificamos la necesidad de traer oradores de alto nivel, con diferentes antecedentes y experiencias, para debatir todos los desafíos que las empresas están experimentando hoy en día para señalar soluciones y compartir las mejores prácticas”, comentó Fernando Chucid, Director de Manejo de Relaciones de Cuentas Clave de MSD Salud Animal.

De las siete pláticas, tres estarán enfocadas a la industria de mascotas, en donde se abordará principalmente el papel que desempeñará la telemedicina en este sector, y si es una tendencia que llegó para quedarse o simplemente una solución a corto plazo en respuesta a la pandemia. Y es que, la venta en línea está ganando preferencia dentro de los consumidores.

“Las innovaciones y la tecnología disponible están transformando la manera en que las personas adquieren productos y servicios para sus mascotas. Sobre todo, ante un enfrentamiento estricto y extenso de cuarentena, en donde la industria de animales de compañía tuvo que adaptarse empleando estrategias para continuar cuidando del bienestar de las mascotas”, detalló Oscar Herrera, Director de la Unidad de Animales de Compañía para México, América Central y Caribe.

En cuanto al sector pecuario, la cadena de valor del ganado se vio afectada y presionada ante una realidad en donde tenían que atender las nuevas necesidades de los consumidores, quienes a su vez modificaron sus hábitos alimenticios por el confinamiento.

Sin embargo, los productores están explorando cómo el mercado de exportación puede beneficiarlos y ayudar a mitigar la caída de la demanda. Por lo cual, China representa la oportunidad más grande y quizás más complicada para los exportadores.

“La primera edición de ‘INSIGHTS: La nueva normalidad’, se llevó a cabo del 4 al 7 de mayo de 2020 con un alcance de 7,900 usuarios conectados. Para INSIGHTS 2 esperamos superar este número y dentro de 2 a 3 meses, llevar a cabo la tercera edición”, expresó Fernando Chucid, Director de Manejo de Relaciones de Cuentas Clave de MSD Salud Animal.

Las pláticas de ‘INSIGHTS 2: Respirar, Reajustar y Recomenzar’, se llevarán a cabo los días 4, 5, 11, 12, 18, 19 y 20 de agosto de 2020 y se transmitirán simultáneamente en Latinoamérica en los siguientes horarios: 5:00 p.m. en México, Panamá, Colombia y Perú; 6:00 p.m. en Chile, Bolivia y Paraguay; y 7:00 p.m. en Brasil, Argentina y Uruguay.

Todas las pláticas son gratuitas y el público podrá ingresar a través del link: https://external.umsdah.com/insights-2/ . No es necesario registrarse con anticipación, sólo conectarse minutos antes y poner los siguientes datos: nombre, correo, intereses y aceptar los términos de privacidad.

###

Acerca de MSD Salud Animal

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Salud Animal, una división de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals®, MSD Salud Animal ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Salud Animal se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Salud Animal tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para mayor información, favor de visitar la página www.msd-animal-health.com o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn y Twitter.

