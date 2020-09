Rudeza Innecesaria para el Gobernador

Amador Rodríguez Hernández

Leonel Serrato, afirma ser el único de los aspirantes al gobierno del estado por MORENA, que le ha entendido a Andrés Manuel. Se asume como la mejor opción “por muchas razones que puede argumentar”. Pero la más importante -dice- “Podría ejecutar, con una delicadeza potosina, la Cuarta Transformación y llevar todos sus temas a una conclusión feliz, armónica, sin confrontaciones”.

Ese escenario ideal, sin “confrontaciones”, queda desecho por completo con sus abiertas descalificaciones a cuanto osado se atreva a pensar en disputarle la candidatura, lo mismo al senador Primo Dothe, que al magistrado Juan Ramiro Robledo y hasta su jefe inmediato Gabino Morales (Reacciona a los ataques como “chavo”, no como “estadista”). El incoherente desató, en “La exclusiva” que un portal le regaló, un safari en busca de la cabeza del gobernador, Juan Manuel Carreras, y todo su equipo, no quedó títere con cabeza; “todos son clones”.

Incluyó a Carreras López entre los gobernantes “pseudo fifís”, junto a Toranzo y Marcelo de los Santos. Le entregó con honores el diploma al mejor “mediocre”. Como en el boliche hizo chuza y nadie del cuadro carrerista quedó de pie:

“…ahora estamos en una mediocracia, Juan Manuel es el más claro exponente de los mediocres, como gobernante y como ser humano, y por eso una parte importante de la comunidad dice Juan Manuel es una dama, no es un mediocre de color gris clarito, ni siquiera gris subido y así vemos que se equipara mucho su presidente del PRI, su alcalde capitalino, su presidente del Congreso, su presidenta del Tribunal, su ex presidente del Tribunal y les das revista a todos y son clones”.

A Xavier Nava no le va mejor: “En sus encuestas le gana hasta a la Virgen de Guadalupe”. Traducido: Nava inventa sus encuestas. Son falsas, llenas de falsedades falsarias. Con contundencia pleonástica para dejarlo muy claro. Aunque para los fieles creyentes de la Virgen Morena, sea una exageración retórica inadmisible. Irrespetuosa. Fuera de lugar.

El funcionario de la 4T, sin ánimo de “confrontar”, liquidó al gobernador potosino, el mismo con el que Andrés Manuel (como el notario se refiere con mucha confianza al presidente de la República) ha sido respetuoso y condescendiente. Dicen que lo que hace mano hace la cola, aquí no. Serrato, a diferencia de AMLO, le dio duro y tupido al gobernador. En las repetidas visitas oficiales de AMLO a San Luis Potosí se han ajustado al criterio de institucionalidad. “San Luis Potosí se caracteriza por mantener una relación de respeto institucional y de coordinación con el Gobierno Federal; dijo el secretario general de gobierno y vocero de la administración carrerista, Alejandro Leal Tobías.

El que presume de “estadista” desentona con brusquedad a lo dicho y actuado por Carreras López con respecto al gobierno de la Cuatroté y su representante en el estado, el superdelegado Gabino Morales. Entrevistado por el portal Eje Central el 27 de septiembre del año pasado, 2019, a pregunta concreta Carreras dijo:

¿Y cómo ha sido la relación con el delegado federal Gabino Morales? Muchos de sus colegas se quejan de que esa figura es una sombra que les impide gobernar con plena autonomía, que son una especie de virreyes…

—”Muy muy buena. Aquí, al contrario de lo que se piensa, la coordinación ha sido muy fluida. Yo reconozco que cada estado tiene su particularidad, pero aquí nosotros nos juntamos todas las mañanas en la mesa estatal de paz y seguridad y a esas reuniones también va Gabino. Y la verdad es que hemos venido construyendo una relación como yo creo que se tiene que hacer, de coordinación, de trabajo y de respeto para que las cosas caminen”. (JMC)

Ya vemos que ni estadista ni con “delicadeza potosina”, Serrato abrió la boca en la entrevista “exclusiva” de su “destape” disparando en redondo. No hay que buscarle mucho, el Coordinador Metropolitano de los Programas Integrales (San Luis Potosí capital y Soledad de Graciano Sánchez) fiel a su costumbre solo quiere notoriedad para alimentar su excesiva vanidad. No es razonable salir al llano en busca de una candidatura con machete en mano. Montado en su atalaya desde donde se ven chiquitos todos los de su alrededor. Se ve que no piensa ganar ninguna candidatura por el método de las encuestas, -que, además, no ganaría en ninguna- sino eliminando adversarios por la vía de la de la descalificación artera. Muy rústico, o como él diría muy “rural”.

Por último, pese a que el funcionario de la 4T le ha entendido a “Andrés Manuel” sin que le haya ordenado nada, parece olvidar convenientemente la recomendación del presidente a todos sus funcionarios con aspiraciones políticas:

“Qué todos lo sepan y, sobre todo, los servidores públicos del gobierno federal: el que se meta a usar presupuesto, bienes del gobierno para favorecerse va a ser consignado. Por eso deben ya de pensarlo. Los funcionarios que aspiran a tener cargos porque vienen elecciones, a su debido tiempo renuncian, vámonos, una cosa es gobierno y otra cosa es partido” AMLO, Mañanera del 19 de agosto/2020.

En congruencia: ¿qué espera para renunciar al cargo que ostenta en la 4T? o ¿no es un tema de moral pública? ¿Es ético manifestar abiertamente aspiraciones políticas (¡Quiero ser gobernador!) desde la ventajosa posición de un alto cargo en el gobierno federal? ¿Utiliza o no los programas sociales para promoverse? Bueno, ahora sí la última y nos vamos; en las redes sociales circuló con profusión un video en donde maltrata de fea manera a una mujer de edad avanzada que se atrevió a repetir sus dudas sobre los programas que fueron a promover los funcionarios de la Secretaría del Bienestar. Con ese talante prepotente y grosero es muy difícil que se gane votos, aunque se quede con el mérito de llevar apoyos a los que menos tienen. Ni así…

