“Que no te quede la menor duda, le dice líder nacional del PAN a Octavio Pedroza

PAN nacional envía señales claras a panistas potosinos

Mi único compromiso y propósito es ganar, afirma Marco Cortez

OPG es un perfil verdaderamente comprometido con el PAN

Durante la semana pasada, las especulaciones en torno a la reunión que sostuvieron dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional PAN; con uno de los prospectos más viables, con mayor trayectoria y experiencia política, Octavio Pedroza Gaitán, causó revuelo e interés entre connotados panistas y militancia blanquiazul.

En política, – dicen; no hay casualidades, lo que parece es y lo que se opina en las más altas esferas suele tener sustento, forma, fondo y contenido, manifiestan. Lo que directamente le expreso el líder nacional del PAN, Marco Cortes, al ex senador de la República, Octavio Pedroza Gaitán, revela la intención del PAN de impulsarlo como un candidato ganador a la gubernatura del estado.

El también ex alcalde de la capital y ex diputado federal, es en este momento la figura más seria y representativa que podría garantizar con su candidatura el retorno del PAN al poder en San Luis Potosí. Octavio Pedroza, no solo es bien aceptado entre los círculos más influyentes del panismo, sino que igual es bien visto por figuras, grupos políticos y corrientes importantes hacia el interior del PRI.

“A Octavio Pedroza, lo vemos como el elemento idóneo y el único capaz de encabezar un proyecto político serio y con posibilidades reales de vencer a MORENA en San Luis Potosí”, señalan. “Visto en perspectiva, Pedroza Gaitán reúne el perfil de un candidato con la fortaleza y el oficio político necesario para establecer acuerdos y lograr una gran alianza reflejada en boleta o de facto, con otras fuerzas políticas representativas, con partidos como el PRI y el Partido Movimiento Ciudadano PMC.”

En círculos importantes del PAN y el PRI se afirma que, “Octavio Pedroza reúne los atributos que todo político bien nacido debe tener, – es decir, 1.- Decencia, 2.- Experiencia y capacidad por su probada trayectoria; 3.- Pasión por San Luis Potosí y 4.- Los arrestos bien puestos y suficientes para romper paradigmas y rodearse de los mejores hombres y mujeres para que el estado regrese y transite por la ruta del progreso.” Coinciden.

El mensaje enviado por la dirigencia nacional del PAN es claro y contundente, puntualizan y agregan: “A diferencia de Xavier Nava, que solo le ha faltado publicar las facturas que paga en medios nacionales y locales con recursos públicos para promocionarse, Octavio Pedroza está haciendo lo que se debe hacer para alcanzar la candidatura, trabajar y establecer los puentes necesarios para empujar un proyecto político plural, común y de amplia coincidencia con la sociedad y los partidos, manifestaron.

