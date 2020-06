LA MARCHA ANTI AMLO

por Raúl Ruiz

El sábado 30 de mayo, los conspiradores del ‘Golpe Blando’, contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocaron a una marcha nacional a bordo de sus vehículos.

No sabemos a ciencia cierta si en verdad decidieron hacerlo de este modo para evitar el contagio del coronavirus, o tal vez, no querían asolearse y caminar un poco.

Claudio X González, detrás de la convocatoria.

Y con él, los gargantones de Femsa, Soriana, y otras empresas que nunca pierden dinero.

Gilberto Lozano, fundador de algo que se conoce como Congreso Nacional, quien se desgañita día y noche contra López Obrador, encabezó la convocatoria.

Y por supuesto, Coparmex Nacional, y el senador Javier Lozano Alarcón.

Los contrastes.

Mientras está en resguardo el grueso de la población, y se le impide al comerciante ambulante salir a ganarse la vida, Soriana, Oxxo, Del Río, Smart, AlSuper, y otros comercios, nunca dejan de ganar.

No voy a comentar aquí sobre el tema de la pandemia, pues me llevaría dos tercios del espacio de hoy.

Sólo decir que detrás del esfuerzo por derrocar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay muchos millones de dólares que por lo visto se han estado yendo a la alcantarilla, pues fracasaron en su llamado al pronunciamiento contra el trabajo del presidente.

Enfadados porque han perdido sus canonjías con el cambio de régimen, y además tendrán que pagar sus impuestos, intentan descarrilar al gobierno de México.

Por cierto, FEMSA acaba de reconocer la deuda que tiene con el fisco por más de 8,079 millones de pesos, y Walmart también sus adeudos pendientes.

Su enfado creció, y ahora, iracundos, intentan edificar una fuerza opositora al régimen de la Cuarta Transformación. Pagan para provocar antipatía, inquina y tirria, contra ese que les afectó sus intereses.

Conminan a sus simpatizantes a expresarse del presidente como: cínico, mentiroso, incapaz y demás adjetivos degradantes, como ‘el cacas’.

El boicot antipresidencial, tiene buena estrategia; en otros países como Venezuela, Bolivia, Cuba, Irak, Irán y otros considerados como EL EJE DEL MAL, les ha funcionado.

Es una fórmula inventada por el politólogo norteamericano, Gene Sharp. Le denominó GOLPE SUAVE, O GOLPE BLANDO.

Se denomina golpe de Estado blando, golpe suave, golpe encubierto o golpe no tradicional al uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder.

Aquí les pongo una liga para que tengan información más amplia sobre este concepto.

https://guevarista.org/blog/notas-de-opinion/3-gene-sharp-y-su-teoria-de-golpes-blandos.html

Pero para que les funcione el golpe blando con más precisión, requieren de estructuras afines a sus intereses.

La confabulación implica el respaldo de organizaciones como FMI, Banco Mundial; las calificadoras de riesgo como, Standard & Poor’s; JP Morgan y otras.

El contubernio con medios extranjeros como Los Angeles Times. Y los locales como Reforma, El Financiero, Universal, Milenio.

Y los periodistas de renombre que fueron comparsa de los regímenes anteriores, y que hoy no reciben el cochupo de otros tiempos, como: Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Pedro Ferriz, Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Sergio Sarmiento, Carlos Alasraki, Brozo, Ricardo Alemán, Carlos Puig, Raymundo Rivapalacio, Ciro Gómez Leyva, Pascual Beltrán del Río… Sólo por contar algunos, quienes hoy le pegan y mañana también. Pagados como dije ya, por los iracundos e indignados líderes de la oligarquía nacional.

Sin embargo, el argumento con el que enfrentan el cambio de régimen es muy endeble.

No reconocen que el interés presidencial es auténtico y que su prioridad es el bienestar de los mexicanos, pero primero se tenía que ver por los que nada tenían, LA PERRADA.

Los iracundos, tampoco aceptan que AMLO, pueda ser solidario con su pueblo, entendiéndose por tal a la enorme mayoría de los mexicanos. No a la minoría que vive en la extrema riqueza, como ellos.

La estrategia golpeadora es buena, lamentablemente para sus intereses, no les ha funcionado.

Es que el presidente desde su campaña se ganó el pensamiento y el corazón de los que albergaban un Rayito de esperanza.

Los de abajo, los sin nombre, los jodidos… La perrada.

Ingeniosos para las consignas en las marchas.

Hasta les inventaron una al pasar en su caravana…

“No voy en bici,

No voy a pie;

Voy en Mercedes,

mírenme bien.”

Sólo Dios sabe de dónde saldría la ‘maravillosa’ idea de hacer una manifestación en autos.

Como asesor político, yo jamás recomendaría una movilización nacional sin haber estudiado meticulosamente los resultados de las encuestas. Haber aplicado unos sondeos de opinión y mucho menos exponer a mi cliente al repudio popular por ostentar sus autos de lujo.

De quién sería la maravillosa idea de asignarle una consigna al amigo del Ferrari que gritaba: “¡Queremos un trato igualitario, todos somos iguales!”

Jactancioso, el senador Javier Lozano expone en su cuenta de Twitter. “¡64 ciudades se manifestaron contra AMLO!”

Como si hubiera sido una gran manifestación. En Juárez sólo se pudieron juntar 67 autos, cuando el padrón del parque vehicular de esta frontera es de casi 500 mil vehículos.

A Lozano nunca le atravesó por la mente, que el país tiene 2646 municipios.

El asesor político de esta “numerosísima” oposición tendrá que recomendar ahora que su siguiente manifestación sea por zoom, o por Skype.

Y por supuesto enviarse WhatsApp entre sí para despotricar a rabiar contra su némesis.

Gastarse así para mostrar su raquítico músculo político, pone en evidencia su nulo conocimiento en estos menesteres.

Lo más vergonzoso fue que ni con toda la “fuerza” de los influecers tradicionales, los más picudos comunicadores, pagados para conducir idiologícamente a la masa, lograron mover un par de miles de manifestantes en todo el país.

