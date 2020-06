La alerta de violencia de género en san luis potosí no ha dado resultados

A tres años de que fue declarada la Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí, no se han tenido los resultados esperados ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y municipales, afirmó la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la LXII Legislatura, diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez.

Señaló que es lamentable que a estas alturas San Luis Potosí ocupe los primeros lugares en materia de feminicidios a nivel nacional, cuando es responsabilidad de los tres niveles de gobierno atender esta problemática que genera que día a día se prive de la vida a más mujeres inocentes que fueron desprotegidas prácticamente por la falta de sensibilidad y reconocimiento a sus derechos.

La legisladora dijo que “a tres años de la Alerta de Violencia de Género en nuestro Estado en los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Valles, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín no ha dado los resultados esperados”.

“Únicamente lo que se ha logrado es mantener el tema en la mesa, porque no hemos visto realmente la inversión para obras y acciones que marca precisamente esta Alerta de Violencia de Género, ya el Gobierno del Estado como a los municipios han hecho caso omiso a sus responsabilidades, incluyendo a la Fiscalía General, que no ha creado la unidad o el área especializada en el análisis del entorno donde se dan los feminicidios”, afirmó.

La diputada, Benavente Rodríguez, advirtió que como parte de la Alerta de Violencia de Género, es preocupante que no se genere conciencia en la sociedad. Por ello, “es necesario hacer un llamado a las familias para que desde el hogar se genere una comunicación a nuestros hijos y como parte de su educación se inculque el reconocimiento a la vida, honra y dignidad de las mujeres, como un valor primordial de familia”, agregó.

Afirmó que los recientes casos de feminicidio que se han presentado en diversos municipios de la entidad, vienen a demostrar que en San Luis Potosí, el tema de violencia contra las mujeres va cada día sumando mas victimas, sobre todo, “porque, no se ha generado una atención de manera correcta de parte de las autoridades, quienes tampoco han logrado generar la sensibilidad necesaria para entender que las mujeres no somos objetos y que no se puede disponer de nuestra vida a contentillo, por eso, es importante que las autoridades actúen con más fuerza para proteger la vida y la integridad de las mujeres”, finalizó.

