Esteban ya quisiera salir de esta

El anuncio hecho por el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, respecto al “Regreso a Clases” para el día 24 de agosto, tiene lecturas interesantes. Por un lado, – el responsable de la educación en este país, no estará, – pensando seguramente en la candidatura al gobierno de San Luis Potosí, y por el otro, andará con el “Jesús en la boca”, por el descomunal reto que tiene frente así para construir el futuro de la educación pública en México.

La Pandemia del Coronavirus va para largo y en tanto no se detenga su avance, 250 mil planteles públicos y privados de nivel básico; 18 mil escuelas de instrucción media superior y 4 mil universidades que atienden a 30 millones de estudiantes en el país, se mantendrán cerradas hasta que la “nueva normalidad” regrese, y que los estados y municipios, – si es que se deciden, – transiten del semáforo rojo al amarillo y de este al verde, de otra manera el método presencial de clases no será posible.

Lo cierto es, que la determinación asumida por el gobierno federal, se da en momentos en donde las entidades y municipalidades se encuentran en alerta máxima de contagio y en lo más oscuro de uno de los escenarios más catastróficos de la economía mexicana, si se considera que su estrepitosa caída en el último trimestre abril-mayo-junio fue del 18.5 %, como resultado y consecuencia de la desactivación o el cierre de empresas y comercios, el desempleo, la reducción en el ingreso y la disminución en las importaciones y las exportaciones.

Los escenarios que se vivirán con el inédito modelo de enseñanza a distancia, son en este momento inciertos e impredecibles. Meter en casa a 30 millones de alumnos literalmente confinados para recibir, asimilar y racionalizar los contenidos educativos que, según Esteban Moctezuma, será durante las 24 horas y durante los 7 días de la semana a ver quién aguanta, “no es enchílame otra”, tiene serias implicaciones psicosociales, familiares y económicas; desde luego tiene ventajas y desventajas por lo que todo ello significa.

De acuerdo a lo informado por el titular de educación, en México el 96 % de los hogares cuenta con al menos una televisión y un radio. Esto supone que las empresas televisoras y radiofónicas “con tarifas social” estarían llegando sin contratiempo alguno, sin embargo, la realidad es otra. La marginación, la pobreza y la dispersión comunitaria y poblacional juegan en contra de la educación a distancia. Todavía cientos de comunidades en San Luis Potosí, – por ejemplo, – carecen de energía eléctrica, agua y sanitario.

En el mejor escenario, si una familia tiene casa, cuenta con energía eléctrica y agua potable, y que por lo regular se compone de la pareja y por dos o tres hijos en edad escolar, – es decir, – que dos estén en primaria y uno en secundaria o en preparatoria, este núcleo familiar necesariamente tendrá que mantener encendidos el radio y la televisión durante prácticamente todo el día para vida de recibir sus clases.

En la zona metropolitana, compuesta por los municipios de San Luis Potosí y Soledad de G.S., y en las cabeceras municipales con mayor concentración poblacional, el consumo de alimentos, luz, agua potable, internet para el hogar obvio que se incrementará considerablemente y por lo tanto su costo se duplicará, si bien les va.

El gran dilema será: ¿De donde el padre o la madre de familia sostén del hogar que tiene a sus hijos en escuelas públicas van a sacar para cubrir el gasto, cuando el impacto económico de la pandemia ha sido brutal en los últimos 5 meses? ¿Será del ahorró en la compra de zapatos, útiles y uniformes escolares? ¿del costo del pasaje en el transporte público? ¿Llegarán a los hogares los desayunos escolares que otorga el gobierno del estado y municipios? En teoría la respuesta debería ser sí, pero habría que ver.

Por otro lado, las escuelas o colegios particulares no tendrán mucho problema, porque quienes tienen a sus hijos en esas instituciones, es porque el ingreso que se recibe en casa es mayor a que quienes tienen a sus hijos en escuelas de instrucción básica de gobierno, en preparatorias o universidades públicas.

Quienes pagan la educación en colegios, preparatorias y universidades particulares no padecerán, no se las verán tan negras; no tanto como las clases más jodidas, – pese a que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, haya dicho estúpidamente que el virus mortal del Coronavirus no afectaría a los pobres.

Para los colegios particulares la alternativa de sobrevivencia ante la Pandemia, será la educación en línea y los esquemas híbridos que dependerán del color en que se encuentre el semáforo, pero igual tendrán que replantear el costo de la inscripción y las colegiaturas, dado que sus gastos de operación y servicios ofertados para captar matrícula se verán considerablemente disminuidos.

En fin, el gran reto no solo lo tendrá el que a chaleco quieren hacer candidato por San Luis Potosí. Esteban Moctezuma, estará sumamente ocupado y preocupado por salir adelante con la educación a distancia, en tanto que, su homólogo en San Luis Potosí, Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación del Gobierno del Estado SEGE, tendrá la descomunal oportunidad para mostrarse y demostrar de que está hecho.

Mantener en casa a cerca de 900 mil muchachos que albergan los 10 mil 300 planteles escolares en la entidad, y generar las mejores condiciones humanas y materiales para que el nuevo modelo de enseñanza funcione bien, no será tarea sencilla. No obstante, Joel ha superado retos importantes y este no será la excepción.

Hasta pronto

