Por Raúl Ruiz

Hacer un análisis responsable, equilibrado, racional, objetivo, te proporciona credibilidad.

Sin embargo, si del breviario del análisis, los resultados le son adversos a alguno de los equipos analizados, es fácil atacar al analista acusándolo de parcial, inductivo, promotor del equipo contrario. Desconocen de facto el “arbitraje” y lo colocan en la calle para lapidarlo.

Tomaré ese riesgo para expresar esta categoría:

* ANTE EL PODER DE LAS “NO PERSONAS”, SE TENDRÁN QUE PLEGAR LAS FUERZAS NEOCONSERVADORAS .*

A ver si puedo explicarme en estas cuantas líneas.

De entrada definiré a quienes me refiero como, las fuerzas neoconservadoras y quienes son las NO PERSONAS.

Primero debo decir que tales categorizaciones no son mías. Ya desde 2007 las manejaba Noam Chomsky, pero cuadran muy bien con nuestra circunstancia actual.

Las NO PERSONAS son aquellas gentes que no merecen la atención de los privilegiados y poderosos. (Término utilizado por el historiador británico Mark Curtis)

En México… LOS CHAIROS.

Los neoconservadores, son los enemigos de AMLO, los fifís, los que al cambio de régimen perdieron sus privilegios y canonjías; y se resisten a convivir con las, NO PERSONAS, porque son la viva representación de la mugre, la ignorancia y la pobreza. (Expresiones tomadas de sus muros).

Para los neoconservadores, los NO PERSONAS, no tienen derecho a ningún tipo de ayuda gubernamental, porque el empresario es el que produce la riqueza y la comparte con los pobres. Por eso el gobierno, tiene la obligación de ayudar al empresario y no al trabajador.

Además debería de bajar los impuestos para ayudar en este propósito. Dicen ellos.

Paterson Twitea: “AMLO hizo lo necesario para evitar una tragedia humana. Más de 50% opera en la informalidad y viven al día.

Bajar impuestos a las empresas y ofrecerles créditos subsidiados a los empresarios no da de comer a los más pobres, los apoyos del gobierno, sí.”

Entre las iracundas convulsiones de los neoconservadores, se fragua un plan para derrocar al nuevo régimen y optan por provocar un Golpe Blando. Que consiste en ir desacreditando cada acción del nuevo gobierno y burlarse de la figura presidencial.

Para lo cual se asisten de voces compradas en los medios de comunicación que dejaron de percibir sus rentas del poder político. Más, las instancias de la oligarquía mundial.

En el interior del gabinete, ha habido resistencia al cambio. Cuando las instrucciones del ejecutivo les parecen excesivas, renuncian y salen despotricando.

Son las rebabas del esmerilado.

Han sido varios. El más reciente, Víctor Manuel Toledo; secretario del Medio Ambiente (Semarnat), a quien no le gustó le indiquen por dónde va el convoy de la 4T, y denuncia las presiones de las que fue sujeto por parte de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia; de Víctor Villalobos (Sader), de Rocío Nahle (Sener) y de Olga Sánchez Cordero (Segob).

Y declara:

“La 4T como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. Por el contrario, este gobierno está lleno de contradicciones. Se expresa en luchas de poder al interior del gabinete”.

Dice Toledo que “la 4T está llena de contradicciones”, y sí, porque es un modelo nuevo, en construcción. No hay planos, no hay patrones para darle el acabado perfecto.

Esto apenas comienza.

El poder gubernamental en México, es un animal inmenso que está en proceso de regeneración.

El tejido subcutáneo o hipodermis social de México, lo representarían los NO PERSONAS.

Compuesto social a punto de la descomposición.

La idea de alimentar primero a los pobres, no sólo es un acto de nobleza, caridad o justicia.

Es un acto de supervivencia.

Los NO PERSONAS, representan la carnita, la masa muscular de un cuerpo que estaba a punto de sucumbir.

Veamos cómo se va transformando este animal.

Pese a la resistencia natural de los que se oponen. Y pese a los malos elementos que hay incrustados bajo la piel de la 4T, irá regenerándose la piel del nuevo régimen.

No es cosa de un par de años, ni siquiera de un solo sexenio.

Se necesitan hombres y mujeres comprometidos con la recomposición de un nuevo modelo de país.

Cuadros que sepan negociar, convencer a sus adversarios que los, NO PERSONAS, son la fuerza de la nación. Que se necesita el esfuerzo conjunto, la unidad de todos los mexicanos para colocar a México en los rangos de alta competitividad mundial.

¿Existen? ¿Están ya entre nosotros? ¿O es menester hacer doctrina? ¿Escribir ideología?

De los tres pretendientes al cargo de presidente del CEN de MORENA, al único que le he escuchado el tema de capacitación de cuadros, es a Mario Delgado.

Así que mientras las calabazas comienzan a acomodarse en el camino, hay que sentarse a observar cómo corre la película.

Voy por mis palomitas.

