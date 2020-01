Continúan pronósticos de vientos fuertes: PC

• Como medida preventiva nuevamente cierran parques Tangamanga I, II y Morales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC), informó que este viernes y mañana sábado continuarán las condiciones de vientos fuertes en la entidad, conforme a pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío No. 26 será reforzado por una nueva masa de aire frío, que se desplazará sobre los estados del noreste y oriente del país.

La dependencia estatal dio a concoer que para San Luis Potosí se espera un cielo medio nublado en la región, ambiente de frío a fresco durante la tarde y viento del oeste de 20 a 35 km/h con rachas que pueden superar los 60 km/h.

Como medida preventiva este día nuevamente fueron cerrados al público los parques Tangamanga I y II, así como el de Morales ante el riesgo de que algún árbol o rama pudiera caer y dañar a visitantes.

La masa de aire polar ocasionará un descenso en la temperatura en gran parte del territorio nacional, existe la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Durango, por otra parte, el frente frío No. 28 se extenderá sobre los estados fronterizos del norte de México.

Recomendó a la población evitar salir si no es indispensable, no tocar cables caídos, retirar de balcones, techos o marquesinas objetos que puedan desprenderse, no realizar trabajos en alturas, evitar estar cerca de árboles, paredes o cualquier tipo de estructura que pudiera caer debido a los vientos, así como mantenerse informada en los medios de comunicación y cuentas oficiales de redes sociales.

