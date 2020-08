Conferir el control de la COFEPRIS a Gattel, es un acto irresponsable, inconstitucional y que juega con la vida de las y los mexicanos

Conferirle el control a López-Gatell de la COFEPRIS, es premiarlo por las irresponsables decisiones que ha tomado con respecto a la pandemia de COVID-19 que ha costado más de 58,000 mil muertes

El gobierno de la 4T atentaría contra la vida de los mexicanos si no garantiza la eficiencia, la seguridad y la calidad en los medicamentos

La Diputada Federal por el PRD, Guadalupe Almaguer Pardo dijo que la decisión del Presidente López Obrador respecto a que la COFEPRIS quedará en subordinación de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que dirige Hugo López-Gatell, es una acción inconstitucional que no puede darse por dedazo; además de que representa nuevamente un golpe a la autonomía de la instituciones y un riesgo para la salud de las y los mexicanos.

“Como todos sabemos la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un órgano desconcentrado con autonomía administrativa, técnica y operativa de conformidad con el artículo 17 bis de la Ley General de Salud, por lo que el cambio de adscripción no puede realizarse por dedazo como pretende Andrés Manuel López Obrador. En el Congreso tendríamos que modificar la Ley y por parte de una servidora eso no pasará.” agrego

La Diputada sostuvo lo preocupante que es la sistemática violación a Ley por parte de este nuevo gobierno y que el Presidente de la República intente todos los días eliminar, recortar o subordinar instituciones autónomas, que funcionan correctamente, en este caso la COFEPRIS, cuyas atribuciones son esenciales en la regulación, control y fomento sanitario.

Aunado a esto Almaguer Pardo exigió que no se dé un uso político de las instituciones y mucho menos se juegue con la salud de las y los mexicanos: “Conferirle el control a López-Gatell de la COFEPRIS, es premiarlo por las irresponsables decisiones que a tomado con respecto a la pandemia de COVID-19 que ha costado más de 58,000 mil muertes”

Para la Diputada perredista el control sanitario de productos y servicios, así como de su importación, no debe ser billete de cambio, puesto que la adquisición de medicamentos, sin un riguroso control de calidad, abre la puerta a medicamentos baratos, que por su baja condición provocaran la muerte de más personas.

“Imagínense dar medicamentos ‘piratas’ a niños con cáncer, vacunas sin aprobación internacional, tratamientos de VIH sin los debidos procesos de identificación y aprobación. El gobierno de la 4T atentaría contra la vida de los mexicanos si no garantiza la eficiencia, la seguridad y la calidad en los medicamentos” hizo énfasis la Parlamentaria.

Para finalizar Guadalupe Almaguer dijo que aunque el gobierno crea que a decretazos puede modificar las leyes, se le olvida que hay contra pesos en nuestro sistema federal, por lo que, en el Poder Legislativo, no permitirán que se pisotee la autonomía y mucho menos se juegue con la salud de las y los mexicanos.

“Si su mayoría -Morena- en Cámara de Diputados, quiere imponer leyes a modo, presentaremos una controversia constitucional. ¡No al autoritarismo, no a la destrucción de las instituciones, no al control político de la salud, no a jugar con la vida de las y los ciudadanos!” concluyó.

