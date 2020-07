Agradece la Secretaría de Salud apoyos voluntarios para hacer frente al COVID-19

• Más de 146 mil 046 piezas de equipo de protección recibió el CESS para apoyar y beneficiar al personal médico que hace frente en la primera línea.

• Secretaría de Salud reconoce y agradece el gesto solidario de la ciudadanía, organizaciones y empresas que se unifican para fortalecer la salud en la entidad.

Al informar que a la fecha se han recibido 189 equipos médicos; 146 mil 41 piezas de diversos equipos de protección, 1 mil 691 kilos, 11 mil 108 litros y 1 mil 473 piezas de material de limpieza; 5 mil medicamentos y 12 mil 453 piezas de otros insumos, el vocero del Comité para la Seguridad en Salud Miguel Ángel Lutzow Steiner, reiteró el agradecimiento a las empresas, instituciones y ciudadanos que con sus donaciones apoyan al personal de salud que se encuentra atendiendo la contingencia que enfrenta nuestro estado por el COVID-19.

“El apoyo que hemos recibido es invaluable y su gesto solidario Cada sábado se hará un reporte donde se va a resumir todas las acciones que están relacionadas con los apoyos que están llegando al Centro Estatal de Recepción de Apoyos con Responsabilidad Social de la Secretaría de Salud, y de manera transparente, pero también de agradecimiento se emite esta información para todas las empresas, organizaciones, ciudadanas y ciudadanos que de manera voluntaria han participado entregando diversos tipos de ayuda que están orientadas principalmente al personal de salud quienes están atendiendo la contingencia y están atendiendo a las personas que están padeciendo COVID”, lo anterior lo expuso la Dr. Miguel Ángel Lutzow Steiner, Director de Salud Pública de la Secretaría de Salud.

Precisó que entre los insumos recibidos se encuentran caretas de policarbonato, caretas de acetato, guantes, batas desechables, traje tyvek, filipinas, gorros y botas quirúrgicas, cubrebocas desechable, cubrebocasde tela, cubrezapatos, mascarilla N95, calzado flexible, gafas protectoras, campos quirúrgicos, ventiladores mecánicos no invasivos, ventiladores mecánicos, tanque de oxígeno, termómetros infrarrojos, oxímetros, circuitos de ventilación, cajas de intubación, túnel sanitizante, bolsas de papel, gel alcoholado, toalla de papel, jerga para piso, cloro, jabón en polvo y líquido, desinfectante y/o sanitizante, solución antiséptica, cubetas, guantes de limpieza, agua embotellada, jugo, sueros rehidratantes, refrigerios, artículos no perecederos, cafetera, colchonetas y paneles de edificación.

“Toda esta ayuda fue canalizada para los Centros de Salud de Coaquentla y Chalchocoyo en Matlapa; El Carrizo, San Martin, Tepemiche, Mesa del Toro y Escuatitla en San Martín Chalchicuautla;Zoquitipa, Tetitla, Axhumol, Pemucho, Tezapotla, Tlanepantla y Tepetate en Tamazunchale”.

“Los apoyos también fueron entregados en las unidades monitoras de las Jurisdicciones Sanitarias de Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale; en los Hospitales Generales de Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Rioverde y Ciudad Valles; en las unidades centinelas de la capital y Tamazunchal, al personal de salud que atiende en las ambulancias y a aquellos que trabajan en los filtros sanitarios y el perifoneo, el DIF Estatal, el Instituto de Migración, a quienes impartieron capacitación y enseñanza, así como a médicos y paramédicos del ISSSTE”, precisó Miguel Ángel Lutzow.

Finalmente, a manera de agradecimiento el vocero del Comité para la Seguridad en Salud Miguel Ángel Lutzow Steiner, reconoció y enlisto a los benefactores: Programa a quien corresponda de TV Azteca México, Little Caesars´Pizza, Sucursal Avenida San Pedro, Funsalud/AMEXCID, Fundación Rino Q para Niños Quemados A.C., Berry Global Plastics, DAIKIN Manufacturing, Farmacéutica PISA, Consejo Rotario Potosino COVID-19, Biótica, Juguería y Tienda, Grupo México y Casa Grande, Grupo Industrial Saltillo, Casas CASTDIM S.A. de C.V., Fundación BBVA/Fundación ITESM, Perennials Textiles de México S. de R.L de C.V., Eaton Truck Components, Empresa Laser King, Grupo Proquímico, Grupo BIMBO de San Luis Potosí S.A de C.V., Colectivo Kybernus SLP, Centro de Producción Santa Rita, Fischer Mexicana S.A de C.V., Colegio Potosino de Odontología Pediátrica A.C., Empresa Newlux, Productos de Tela no Tejida Euromex, Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C., VLABS-Soluciones Integrales en Tecnología, Voluntarios VS Covid19 S.L.P, C. Cindy Narváez López, Club Atlético San Luis, Compañía McDonald’s Méxicoen San Luis Potosí, Cuauhtémoc Gustavo Olvera Hernández, DIF Estatal, Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Empresa MABE ESTUFAS Planta San Luis, Estudio MG, Grupo Potosinos Organizados, Distribuciones Jaimes, Grupo Técnico Pedagógico de la Sección No. 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de SLP, Mabe S.A. de C.V., Mundo de la Seguridad, Programa de Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, Taller Acritodo, Unai Bilbao (Jugador del Atlético de San Luis), y MetalorTechnologies Operations México, S.A de C.V.”.

“También tenemos que agradecer algunos otros apoyos que han sido entregados por personas y empresas del interior del estado quienes han entregado su apoyo a nuestras siete Jurisdicciones Sanitarias, y por supuesto agradecemos también a dependencias estatales como el DIF y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los apoyos con responsabilidad social que han entregado a los potosinos de las diversas zonas del estado para que puedan hacer frente a esta pandemia”, finalizó señalando el también Director de Salud Pública de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

