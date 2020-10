Evita AMLO declarar sobre elecciones de Morena

-Justificó que él tiene otros asuntos que atender

Durante la mañanera de este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador evadió hablar sobre los procesos intentos de Morena para elegir a un dirigente nacional, al justificar que tiene otros asuntos importantes que atender.

“No me corresponde, tengo otros asuntos que atender, yo creo que la transformación de México tiene que ver con los ciudadanos, no hay ningún partido que pueda solo llevar a cabo una transformación, la están haciendo los ciudadanos”.

Lo anterior, luego de que ambos postulantes se enfrascaron en una declaración entre dimes y diretes.

“Una cosa es Morena y otra cosa es el gobierno, tenemos que representar a todo el pueblo, por eso tampoco puedo estar hablando tanto de estos temas”, insistió.

En otro tema, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, reveló que respecto a la gasolina regular, el precio más alto está en Mobil en Monterrey, Nuevo León.

Por otro lado, López Obrador reprobó el robo de 30 mil piezas de medicamentos en las instalaciones de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V., entre ellos medicamentos oncológicos y que son de uso exclusivo del sector salud.

“Ya se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y va a concluir toda la indagatoria; nos costó trabajo conseguir esos medicamentos, los trajimos de Argentina”.

Recalcó que ya se realiza una investigación puntual, pero destacó que ya están procurando abastecer todos estos medicamentos nuevamente.

“Decirle a los padres de los niños que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales, que no somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuentan con los medicamentos”.

El presidente también pidió a los simpatizantes de su gobierno no caer en provocaciones ante el plantón de FRENAAA en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Que no se caiga en ninguna provocación, que no nos metamos con ellos, están muy molestos los conservadores en México y también es un movimiento mundial, el conservadurismo en el mundo hace lo mismo”.

Por otro lado, aseguró que Gabriel García Márquez fue el mejor embajador que ha habido de Colombia en el mundo.

“Él quería, aunque era muy respetuoso de la política interna de México, pero si deseaba que ganáramos, ya hasta teníamos pensado que íbamos a celebrar”.

El mandatario federal, aseguró que en México ya no se conmemora el 12 de octubre, aunque en España sí, también recalcó que se deben ofrecer disculpas a los pueblos originarios o indígenas para lograr la conciliación.

“Hacer el compromiso de la no repetición y nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo. No al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio, porque lo que se hizo fue negar las culturas y las civilizaciones que existían en América, catalogando todo como barbarie o salvajismo, y al afirmar que la conquista nos civilizó fue una justificación ideológica para encubrir la imposición y el saqueo”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...