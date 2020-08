Deberán comparecer Peña y Calderón, revela AMLO

-Aclaró que en su próxima visita a SLP no se peleará con ningún gobernador

Durante la mañanera de este miércoles el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reveló que tras las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, se deberá llamar a comparecer a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre otros exfuncionarios.

“Lo que debe quedar claro que lo que presenta el señor Lozoya implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos ex presidentes, entre otros servidores públicos, o sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los señalados, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, todos tienen que declarar”.

Sin embargo, aclaró que “de ahí a que sean responsables es otro asunto, porque él acusa, dice que tiene pruebas, tiene que probar, tiene que demostrar lo que está afirmando”.

Sobre la reunión del próximo miércoles en San Luis Potosí con todos los gobernadores de México indicó que aún no cuenta con la agenda que se llevará a cabo, pero descartó discusiones.

“No vamos a pelear, si no a qué voy, vamos a dialogar y a buscar opciones, alternativas, a los problemas en beneficio de la gente, o sea, no vayan a crear ustedes muchas expectativas que va a haber un encontronazo, no va a ser así, es un diálogo constructivo, entonces va a ser el miércoles y se está haciendo la agenda de manera conjunta”.

Sobre la convocatoria a los servidores públicos del gobierno federal para que todos los días a las 12:00 horas se rinda homenaje a las víctimas de coronavirus y al personal médico destacó que no se ha aplicado por todos.

También señaló que no considera que en México se registre un rebrote de covid.

“Creo que vamos bien, desde luego es una enfermedad terrible que produce mucho dolor, que le causa la muerte a muchas personas, pero de acuerdo al informe que tenemos está perdiendo fuerza, no tengo información de rebrotes, se ha ido abriendo poco a poco la economía, está saliendo la gente. En el caso que se presentara tendríamos que actuar, pero afortunadamente no hay rebrotes”.

El mandatario federal puntualizó que los cachito a que no se vendan se destinarán al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Por su parte, el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, detalló que los lunes y jueves se realizan los ejercicios para el sorteo que será el 15 de septiembre a las 16:00 horas.

Destacó que hasta el 11 de agosto se han vendido 2 millones 24 mil cachitos, lo que se traduce en 33.73 por ciento.

“Qué se haría en caso de que no se vendieran todos, quiénes serían los dueños; se está pensando que sea el Insabi, a salud, que se quede con los boletos que no se vendan, para que tengan la posibilidad de que si salen premiados, pues ellos mismos obtengan los beneficios”.

López Obrador lamentó el homicidio de Luis Miranda Cardoso, padre del exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Miranda Nava.

“Corresponde a las fiscalía del Estado de México investigar y aclarar nosotros estaríamos en disposición de ayudar para conocer lo que sucedió, quiénes fueron los responsables, castigar a los que llevaron a cabo este asesinato y también expresarle nuestra condolencia al servidor público que perdió a su papá”.

Por otro lado, celebró las nuevas disposiciones del etiquetado para alimentos y bebidas procesados.

“Algunos productos industrializados ya está apareciendo el nuevo etiquetado, porque no es sólo prohibir, es orientar, informar, que tengamos información suficiente. (…) Mucha gente no sabe el daño que puede causar un alimento industrializado, el que llenen de azúcar una golosina para que le guste a los niños, para que les sea atractiva, pero el daño que les causa”.

Respecto a su segundo Informe de Gobierno, López Obrador recalcó que se siente satisfecho.

“Vamos a informar el 1 de septiembre de todo lo que hemos avanzado, me siento satisfecho a pesar de las adversidades porque lo del coronavirus vino a afcetarnos; sin embargo vamos saliendo”.

