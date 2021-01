Importantes aportaciones en SLP, de la milicia francesa y cónsules ingleses del siglo XIX

“Investigación sobre la presencia de milicia francesa en San Luis Potosí durante la Guerra de Intervención”, es el proyecto que se encuentra desarrollando la investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora Flor de María Salazar Mendoza.

La doctora Salazar Mendoza, comentó que este trabajo dio inicio a raíz de un seminario que hubo en El Colegio de San Luis y en el cual participó, “yo me he dedicado desde hace muchos años a estudiar los acontecimientos del siglo XIX, y en lo particular quería saber el impacto de la guerra, no solo en el aspecto bélico, sino en el impacto social como lo fue la presencia de los franceses cuando llegaron a San Luis Potosí”.

“Empecé a hurgar justo en el acervo del Archivo Histórico y revisar cómo había sido la recepción de los franceses, así como de la población que estaba de acuerdo con la monarquía, y que estaba muy contenta con la presencia de la milicia francesa. Y por otro lado, estaba la resistencia republicana que no aparece mucho en los periódicos; Juárez ya se había retirado de San Luis y había comenzado su exilio hacia el norte de México”.

Destacó que los franceses en el afán de integrarse a la sociedad “empiezan a emprender ciertos comportamientos y actitudes, hay algunos que se casan con señoritas de la ciudad de San Luis, y debo mencionar que durante la investigación encontré que cada domingo convocaban, en lo que ahora conocemos como Plaza de Armas, a una cena para la población y tocaban música clásica”.

Y agregó: “Esta milicia francesa que llegó a San Luis hizo una de las aportaciones más importantes y tangibles, como es un plano de la ciudad; este plano lo hicieron muy rápido con la finalidad de conocer cómo estaba organizada la ciudad”.

Otro de los descubrimientos que realizó la doctora Salazar durante su investigación fue la presencia inglesa en San Luis Potosí, “los cónsules ingleses manejaban los recursos de diversas casas comerciales, no solo de San Luis, sino de la región como Zacatecas, en San Luis se concentraba este capital y de aquí salía a Tampico y de esa ciudad a Europa”.

Finalmente, la doctora Flor de María Salazar Mendoza, dijo que la historia es importante, “a las personas de mi generación solo nos remitían a las fechas y por eso a mucha gente no le gusta la historia; no son solo fechas, lo que importa es contextualizar para entender y hacer interesante nuestro pasado a las nuevas generaciones”.