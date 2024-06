Ya digiéranlo…. Por favor

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

No hace más dos semanas el INE dio a conocer que solamente MORENA habría cubierto el 99.9 % con representantes de candidato y de casillas; y que la coalición PAN-PRI-PRD no habían logrado ni siquiera el 40 % de cobertura en los cerca de 170 mil centros de votación que fueron instalados.

En la madrugada del 3 de junio, por eso de la una de la mañana, Xóchitl Gálvez, le habló a Claudia Sheinbaum para felicitarla y en seguida salió a medios para reconocer su derrota. Luego, alguien le sopló al oído y dijo que esto no terminaba aquí y que iba a impugnar el proceso, es decir, – conteo voto por voto y casilla por casilla, postura que respaldo el presidente AMLO.

En 2006, el PAN se agenció el triunfo sobre López Obrador con el 0.55 % de la votación y, con calzador, impusieron a Felipe Calderón. En la elección del 2 de junio de este 2024, Claudia Sheinbaum gano con más de 33 millones de votos y aun así, el Frente Cívico Nacional comenzó a señalar y circular en redes una serie de sandeces y dijo que impugnaría la elección.

Luego le siguió el PAN y, – como una voz en el desierto, el PRD expresó que solo revisaría los sufragios anulados para por lo menos conservar su registro. Con este dato y con lo expresado en el párrafo primero de nuestra columna, con que cara, con que argumentos válidos, verificables o confiables podría prosperar la impugnación. Sencillamente no hay sustento pese a que inunden las redes sociales con mensajes sin sentido.

Es cierto que en toda elección se presentan excesos y barbaridades. El acarreo, la mapachería, la compra de votos, medios y conciencias, la presión y el levantamiento de muertos siempre ha sucedido desde que el PRI o el PAN gobernaban. ¿A poco no recuerdan que en San Luis Potosí hubo Distritos Electorales Federales donde la votación de candidato del PRI era superior a la lista nominal?, acuérdense.

Desde ayer, en redes sociales circula un video de un programa radiofónico, al parecer del estado de Chihuahua, donde se afirma que en el municipio de Miahuatlan, Oaxaca se registró una votación de 178 mil y pico de votos, en una población que representa menos de 53 mil habitantes.

Aquí la pregunta es, insistimos, ¿y los representantes de los candidatos o de los partidos? ¿Y los responsables de la casilla que fueron funcionarios del INE y del Organismo Político Local Electoral? ¿Qué acaso no asistieron? O bien, – ¿Por qué no anularon la casilla cuando vieron que el PREP registraba esos más de 178 mil votos en una municipalidad que según el censo del 2020 registraba una población de 50,375 habitantes?

Ya lo habíamos dicho, en una elección se da de todo y si un partido político no es capaz ni siquiera de cubrir o cuidar su propio proceso con representantes de sus candidatos o en la propia casilla, pues entonces no se quejen ni hagan pucheros. Si hubo embarazo de urnas muy mal y, si se apendejaron los partidos peor aún. Aquí lo más grave es que la sociedad se mantiene polarizada hasta en tanto no se maneje una verdadera operación cicatriz.

Los llamados de gente prudente a conservar la tranquilidad y exhortar a los perdedores a reconocer su derrota es la primera vía, pero si otros le siguen echando más leña a la lumbre esto será un cuento que no terminará. Quien ganó, debe asumirse con humildad y quien perdió debe mostrar madurez; rectificar en lo que se hizo mal y comenzar de nuevo, no hay de otra.

La televisora en español CNN, un día antes del 2 de junio a través de su comunicadora Carmen Aristegui, dijo:

“Que en las elecciones en México lo que estaba en juego era la dignidad”. Con esa ligereza y facilidad convirtió a los mexicanos en dignos e indignos. Algo así ocurrió aquí en San Luis Potosí en 1991 con aquella famosa marcha por la

dignidad… Vaya mamada. Luego se espantan que AMLO hubiese dividido al pueblo en chairos y fifis.

ENTRE SOMBRAS

En calidad de mientras El Pollo Gallardo se despachó con la cuchara grande y demostró quien manda en este estado. De eso no podrá presumir Samuel García, gobernador de Nuevo León donde su mujer perdió la elección y muchos likes. Igual le paso a Luis Donaldo Colosio al que el Movimiento Ciudadano lo tenía reservado ya sea para el 2027 o para el 2030. Ni modo, así es la política…bueno, hasta 5 partidos locales perdieron su registro, entre ellos el de la izquierda trasnochada llamado PRD.

Hasta pronto

Share this: Twitter

Facebook