Xóchitl Gálvez no vino a cazar pleitos ajenos

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Franca, directa y abierta, Xóchitl “La Pelangochis Gálvez” se presentó ante la sociedad potosina como aspirante a la candidatura del Frente Amplio “Va por México”. San Luis Potosí fue seleccionado por la polémica mujer como el primer estado en visitar, a fin de cuentas, es estado vecino de su natal Hidalgo.

Xóchitl Gálvez que buscará colocarse la banda presidencial que dejará AMLO, se manejó hábil y con prudencia ante los medios. Hubo quienes quisieron amarar navajas entre ella y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. “No vengo a defender a panistas, priistas, verdes o perredistas, en todos lados hay hampones”, dijo sin engancharse.

El reconocer su origen y los claroscuros que vivió en familia, no la vuelve débil ni vulnerable, por el contrario, la fortalece y la dibuja como una mujer franca y abierta. Evidentemente que nunca reconocerá ni dirá que atrás de su postulación para lograr la candidatura por los partidos PAN-PRI-PRD está el poder económico y la nomenclatura de tristes recuerdos.

La narrativa de Xóchitl Gálvez es sencilla, fresca. No es de grandes discursos o de expresiones que revistan una profundidad política. Es una mujer de pueblo, luchona y entrona. Tiene experiencia política, administrativa y legislativa. Se sabe mover en las grandes ligas y tiene más tinte de pueblo que el “Totalmente Palacio” Santiago Creel Miranda, el güero de ajo azul.

Entre el populacho, se dice que los americanistas, los que le van a Chivas, Tigres, Atlas, Monterrey o Pumas, no votarán por ella porque ella es de corazón fans del Cruz Azul, equipo al que una vez le ganó al San Luis; perdiéndose la oportunidad de hacerle un puente con recursos federales en aquella apuesta cruzada con Marcelo de los Santos cuando Xóchitl se desempeñaba en el Instituto Nacional para la Atención de Pueblos Indígenas.

Desde luego que el mas grande acierto que ha tenido su visita a la entidad es no dejarse enganchar por la siempre perversidad mediática de enfrentar o denostar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

No le conviene, sería contraproducente y además no tiene necesidad alguna de comprar un pleito ajeno. Ella vino a lo suyo, a conquistar simpatías y a comenzar con la recolección de las firmas que necesita para convertirse en la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD.

Que la alianza “Va por México” es dialécticamente contradictoria y que políticamente es inmoral y antinatural por sus orígenes y principios que, en estatuto, declaración de principios y código de ética sustentan y defienden cada uno de los tres partidos, pues si, si lo es.

Derecha, centro y dizque izquierda unidos en torno al solo fin de sacar a MORENA de Palacio Nacional lo explica todo, más cuando atrás de la “Alianza” esta el poder económico conservador que reúne a lo más rancio de este país., ni modo que no.

Hasta pronto

Share this: Twitter

Facebook