Simples verduleros

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Existen tantos asuntos de interés verdaderamente públicos y no mediáticos, que; – en verdad; produce vergüenza y pena ajena ver a nuestros señores diputados discutiendo en tribuna, desgreñándose y enfrascados en temas que nacionalmente han sido ampliamente abordados, difundidos, analizados y juzgados.

El tema Genaro García Luna ha dado margen para enderezar señalamientos a figuras nacionales y locales que, – si le siguen, no alcanzarían celdas, planas enteras o espacios en Portales que le pongan fin a un tema que involucra no solamente a los gobiernos panistas y priistas sino a toda una red de complicidades oficiales involucradas.

El que los señores diputados del PAN defiendan o pidan clemencia para García Luna y sus cómplices, no les queda. Tampoco les queda a los del PRI defender una causa perdida. Lo más extraño, es que los legisladores de MORENA, del PVEM y el PT se enganchen en una aventura que nadie sabe dónde terminará.

Acusar a Marcelo de Los Santos, es tanto como intentar volver a esos escenarios cuando a los Gallardo se les señalaba de todo. A nadie conviene. Políticamente no es prudente hacerlo. De eso Leonel Serrato, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes lo sabe y lo tiene bien masticado. Ni modo que no, los videos no mienten, solo que ahora nada de ha muertito.

Si el Congreso del Estado no tiene otros temas de interés público que discutir que lástima. Hoy por hoy, los problemas de San Luis Potosí son mayores y están mucho más allá del caso García Luna. Urgen reformas profundas que garanticen el estado de derecho y la gobernabilidad.

El tema de los sindicatos, las modificaciones a las leyes, la deuda pública y los problemas de pasivos que se tienen para transparentar el gasto público y la rendición de cuentas , es algo que debería preocupar a los señores legisladores en lugar de discutir bobadas o pretender asumir posicionamientos creyendo que atraerán electores.

La Tarea de administrar el gobierno y el ejercicio del poder mismo son generalmente cuestiones distintas. Unos mandan y otros acatan, pero la realidad es que hoy parecen estar sueltos. El gobernador Gallardo está en lo suyo y está muy a tiempo de enderezar las cosas. O lo hace bien y en forma o lo rebasan los tiempos y las circunstancias.

No todo el trabajo gubernamental es de habilidad mediática como hasta ahora se ha hecho de manera impecable. O las instituciones funcionan como debe ser; sin simulación, presunción, arrogancia y ostentación, o simplemente fracasa un proyecto noble que se habría dispuesto a cambiar el estado de cosas.

El Pollo tiene la palabra y sabe hacer las cosas, es cuestión de ponerle atención a quienes están simulando, no hay de otra. Todavía le restan cuatro años; tiempo suficiente para hacer muchas cosas, pero también insuficiente para lograr lo que se propuso. Su sueño de gobernar su estado debe traducirse en realidades y no solo en buenas intenciones.

Por lo pronto, los diputados al Congreso del Estado siguen mostrando ser buenos verduleros. Su ignorancia y miseria intelectual es tan grande como del tamaño del vehículo o la camioneta que conducen. Sin criterio político y legislativo, actúan pensando no en los potosinos, sino en su futuro político inmediato.

ENTRE SOMBRAS

Siempre es bueno y honesto dar crédito a alguien que transmite algo. Los comentarios hechos por Lulu Mendoza, en el periódico El Financiero no pasan de ser lo mismo que se consignó hace años. Lo curioso y lamentable es que ahora; en una coyuntura política, de revancha y desesperación se le conceda una importancia irrelevante y se pregunte ¿De parte de quién? o ¿Por qué hasta ahora? No tengo la fortuna de conocerla, pero repetiré lo que una vez dije: “Mijita…mijita…si serás pendeja” ¿Que no tes das cuenta que te están utilizando? A menos que el cochupo valga la pena.

Hasta pronto

Share this: Twitter

Facebook