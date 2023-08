Si esto no es “Herencia Maldita, entonces que es.  

TRAZOS Y SOMBRAS

Leónidas Fernández

En los círculos políticos, sociales y de los hombres de negocios, incluyendo algunos espacios mediáticos, se duda, se critica y se sataniza por consigna al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. Lo hacen a sus espaldas. No pocos, lo señalan de actuar como un gobernante acelerado, imprudente y vengativo.

Obvio que todos esos críticos frustrados de sobremesa, con alcohol o café son justamente todos esos adversarios quienes todavía gozan o perdieron privilegios y la posibilidad de hacer negocios al amparo y bajo la protección del poder público.

Lo curioso, – dicen, es que Ricardo se sigue quejando de una “herencia maldita” que no está ausente o quieta, o que no está en la banqueta de enfrente o arrinconada, – sino sentada, caminando junto a su gobierno y tomando decisiones para el futuro de San Luis Potosí.

Desde luego que se refieren a todos esos círculos del poder político y económico, o a los ricos del viejo San Luis, los que a través del Consejo Potosí y otros que se mueven aparte, siguen conservando sus canonjías y de alguna manera han logrado secuestrar o hacer con habilidad del gobernante su rehén.

Claro que todos esos empresarios tienen derecho a invertir y participar en el desarrollo del estado, simplemente que se ajusten a las nuevas reglas del juego y sobre todo que no abusen, que paguen impuestos y servicios básicos al gobierno y al municipio que por años han evadido. Ejemplos hay muchos y algunos personajes aparecen en la fotografía con el gobernador Gallardo.

En esos reducidos círculos, no solo se habla de los económicamente poderosos, sino también de algunos funcionarios del gabinete gallardista que no se explica cómo esos chambones se incrustaron y se mantienen tan campantes en sus cargos. Se dice, – por ejemplo, que varios de ellos, representan lo más nefasto, grotesco, turbio y podrido de la “herencia maldita”.

Se habla de varios de ellos, en especial del actual secretario de Turismo, Juan Carlos Machinena Morales, quien tiene sus raíces y ombligo enterrado en el PRI. Él fue la fórmula de Eduardo Muñiz Werge para competir por una diputación local en 1990. Luego, se desempeñó como secretario particular del depuesto Fausto Zapata.

Posteriormente se convirtió en hechura y figura del exgobernador Horacio Sánchez Unzueta con quien se desempeñó como Oficial Mayor de Gobierno. También estuvo al frente del Instituto Estatal de Construcción de Escuelas, IECE, antes CAPFCE, dependencia de la que mucho se rumoraba fue una caja cómoda para hacer grandes negocios con los constructores.

En 2009, Machinena Morales participó en la elección interna para postular al candidato del PRI a gobernador del estado, justo cuando gano el proceso Fernando Toranzo Fernández. Cuentan que, entre sus mayores virtudes, son las de acercar y poner en suerte a exuberantes y bellas mujeres a sus patrones.

Después se convirtió en el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, sobreviviendo a dos mandatos locales. Al del propio Toranzo y en el gobierno de Juan Manuel Carreras para luego ser destituido por el gobierno de la Cuarta Transformación.

Muchos afirman, que fue precisamente Juan Carlos Machinena quien obstaculizó las obras de El Saucito y otras iniciativas de mejora cuando gobernó la capital Ricardo Gallardo Juárez. Hoy por hoy, curiosamente en su información de prensa habla sin rubor y vergüenza alguna de “la herencia maldita” de la que proviene.

Con recursos de dudosa procedencia, mucho se insistió que los líderes mercenarios que le echaron montón a Gallardo, fueron alentados por el actual secretario de Turismo, quien por cierto, afirma: “Que no le debe nada al Pollo” porque su llegada a Turismo fue obra y gracia de maestros Masones y del ex secretario de educación Esteban Moctezuma Barragán, ¡ay nomás ¡

Machinena Morales, fue también contrario a José Ricardo Gallardo Cardona, cuando contendió en 2021 por la gubernatura del estado. Desde luego, por un partido sin presencia, sin ninguna representatividad y futuro. Ya como secretario de Turismo, y en estas vacaciones, Machinena Morales se estrenó con tres turistas muertos en la Huasteca potosina

“Si esa no es herencia maldita nosotros no sabemos entonces como se le pueda llamar a esto”, mencionan quienes no solo se refirieron a Machinena Morales, sino a otros funcionarios que tuvieron o que hoy ocupan cargos en subsecretarías y direcciones de primer nivel dentro del gabinete gallardista.. De ellos, igual se dará cuenta en su momento.

ENTRE SOMBRAS

El discurso de Ébano de Leonel Serrato Sánchez, en contra del gobernador Ricardo Gallardo Cardona podría tener efectos devastadores entre el pueblo y el círculo rojo. La agresión fue mayúscula y no se puede soslayar.

Ya se la hizo una vez a Ricardo Gallardo Juárez en 2018 y luego a Xavier Nava Palacios en 2021. Este tipo, – como otros tantos perversos, no tienen escrúpulos, y por supuesto que también son o fueron parte de la “Herencia Maldita”.

Si Gallardo Cardona lo tolera, allá él. En su salud lo tendrá. El tiempo es sabio y todo llegará en su justo momento.

Hasta pronto

