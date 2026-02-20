SAN LUIS EXIGE UNA VISIÓN DISTINTA

TRAZOS Y SOMBRAS

Por Fernando Díaz de León Cardona

Muy, pero muy al margen de los contenidos, candados, propósitos y fines de la Reforma Política Electoral Federal, el futuro de San Luis Potosí reclama un mejor porvenir, un mejor destino y un mejor bienestar.

Muy independiente de los intereses perversos, ocultos o abiertos de los partidos políticos que, – hoy por hoy defienden propensiones legítimas o no, tenemos que pensar que es lo que San Luis Potosí necesita y le interesa para los siguientes años y futuras generaciones.

Hasta ahora, todo, parece centrase en el conflicto político electoral del 2027. En las posturas que todos los actores y cada uno de los institutos políticos asumen en torno a una Reforma que necesariamente se tendrá que dar.

No se trata de vencedores ni vencidos, el objetivo central, – al menos eso creemos, debería estar enfocado en que la Reforma anunciada vendrá a satisfacer las necesidades de una sociedad que exige y reclama austeridad, democracia, transparencia, certidumbre y oportunidades para todas y todos.

Que si el número de diputados federales y senadores, diputados locales y regidores representa un insulto a la sociedad por el costo que representan, pues sí, sí lo es. Así se diseñó el sistema para su sobrevivencia. Cámaras, legislaturas locales y Cabildos con gente neófita.

Para infortunio de algunos y fortuna para otros, esto tendrá necesariamente que cambiar, ni México ni los estados requieren de gastos onerosos de gente inútil y vivaz. Mucho menos de partidos políticos que solamente buscan la forma de sobrevivir.

En nuestro contexto local, al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, algunos medios nacionales, varios locales y publicaciones en redes sociales lo han querido llevar a la fiesta brava. Han tratado de entramparlo y comprometerlo.

Que El Pollo es cabrón, berrinchudo, soberbio, mal hablado; a lo mejor vengativo y demás, así lo hizo y lo forjó esa famosa “maldita herencia” que lo bloqueo, lo anuló, proceso y encarceló. De que nos extrañamos pues de que se muestre respondón.

Que este gobierno cambió el estado de cosas, claro que lo hizo. Hoy San Luis Potosí es otro. Con o sin despensa los potosinos gozan de los reconstruidos parques Tangamanga, de un circuito potosí al que nunca se le metió mano por años; de mejores caminos rurales y urbanos, más y mejores escuelas, más inversiones extranjeras, mayor conectividad y con un mejor transporte, entre otras muchas cosas.

Que eso les duele a los de antes, claro que les irrita y les da urticaria que este muchacho haya llegado a cambiar el rumbo de la entidad. Este joven gobernador podrá ser lo que ustedes quieran, pero que cambio a San Luis lo ha logrado, a pesar y muy a pesar de las corrientes conservadoras que añoran los tiempos pasados.

Que si la transparencia, que si el palenque y el patronato, que si el nuevo balneario, que si los secos y viejos árboles meados se tumban o se reemplazan o que los ancestrales adoquines inservibles se mueven; son simplemente mamadas y ganas de joder.

Lo que está en juego es el futuro de San Luis Potosí y nadie puede ni debe equivocarse. Ni Verdes, ni Morenos ni Panistas. O se piensa en las siguientes generaciones o San Luis seguirá siendo un pueblo polvoriento atrasado y divido en su tejido social.

Gallardo ya puso la bases, ahora falta que exista esa continuidad. Buenos gallos para sucederlo los tiene, aunque ya los empezaron a joder en medios como el español País, que debiera mejor preocuparse por su Rey y sus gobernantes o de de perdido por su alcaldesa en Madrid.

Que todos ponen y algunos quitan, siempre fue así. Cuantos gobernadores y políticos no resolvieron su problema económico por generaciones. Cuantos familiares y amigos se convirtieron en los nuevos ricos de San Luis Potosí y hasta funerales de Estado les hicieron.

¿Qué pasó con todos ellos?, ahí andan pavoneándose, incinerados, enterrados u ocultándose, – pero además, sus herederos con nuevos negocios, ni modo que no. Que todos los gobiernos roban, sí, varios de manera descarada y otros más finos y cuidadosos pero lo hacen.

La vox populi, afirma que no importa que se roben el dinero pero que hagan algo. Por lo menos toda esa gente está viendo y sintiendo un cambio en este sexenio. Hablar de la capital potosina, es otro cantar, es un escenario diferente. No mucho, pero habrá que diferenciar.

Rumbo al 2027, ahí están los nietos y parientes de la “maldita herencia”, esa que dice El Pollo es la causante de todos los pesares de San Luis Potosí. En fin, el decide y en su salud y tranquilidad lo encontrará.

A sus principales postulantes les están pegando duro y macizo, la intención de excluirlos es clara y tiene como objetivo “te madreo y te quitas tú para poner al mío”. Así es la política.

En síntesis, San Luis Potosí merece un mejor destino y de cómo se resuelvan las cosas y se asuman actitudes personales o de partido todo dependerá. En ellos está. El mortal elector, solo saldrá a depositar su voto el siguiente año, esa será la verdadera encuesta.

Hasta pronto