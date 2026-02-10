TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

La idea del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, inherente a que los aspirantes a algún cargo de elección popular deberían acreditar exámenes de control de confianza y pruebas toxicológicas, es buena, es de suma importancia y de enorme trascendencia.

Si existe alguna sentencia o alguna jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, pues que se retome, que se revise y que se dicte una nueva sentencia. La propuesta es sensata y responde finalmente a un reclamo popular desde hace años.

Que si existe algún precedente sobre si se debe o no legislar, si lo existe. Mucho se recuerda al Comandante Miguel Naya, que, en alguna ocasión, dijo que a todos los políticos o aspirantes a algo, debería de practicárseles un examen, incluso hasta para evitar que algunos “raritos” por no decir que homosexuales se incrustaran en la vida pública.

Seguramente que al ex policía federal de caminos y ex director de Seguridad Pública en tiempos de Horacio Sánchez Unzueta, se le revolvió el estómago cuando se enteró que, durante la elección pasada se habían registrado y aceptado por el CEEPAC candidaturas de personajes que un buen día amanecieron siendo mujeres.

Lo ideal es que esos exámenes se realicen cada semestre, si es que llegase a aprobarse, porque el problema no es como llegan, sino como se desenvuelven y como salen. Muchos están metidos, algunos se involucran con el crimen organizado y, otros, son amenazados si no se deja a la delincuencia colocar a su gente en las policías o se les niega obra pública, compras y otras linduras.

Olvídense de que si se atenta contra los derechos humanos, o que se trastoca la democracia; eso es demagogia pura. Aquí lo importante es que no llegue gente involucrada con la maña o de que algunos acepten el condicionamiento de “plata o plomo”, como suele suceder en una buena parte de nuestros distritos y municipios.

ENTRE SOMBRAS

EN PAUSA.- Las negociaciones entre MORENA con el PT y el PVEM se volvieron a empantanar. Ni los petistas ni los ecologistas están dispuestos a que se reduzca el número de legisladores plurinominales ni están de acuerdo en la reducción al financiamiento de los partidos políticos. Esa postura, aquí y en China se le llama chantaje y presión para no perder privilegios.

Tanto el PT como el PVEM saben que condicionar o negar una propuesta de la presidenta de la República, es jugarle las contras y poner resistencia a un reclamo popular de hace muchos años. ¿Que acaso no se darán cuenta los presuntos aliados de que con su postura están beneficiando al PRI, al PAN, al MC y al PANAL, entre otros?

¿Volverán a condicionar a Claudia Sheinbaum, igual que como ocurrió con la Ley Anti Nepotismo para que no entrara en vigor en 2027 sino hasta el 2030? Solo Dios sabrá, lo cierto es que los empujones y golpes bajos están a todo lo que dan.

¿De cuantas Reformas importantes más están hablando como para que se retracte la presidenta? O la jefa del Ejecutivo cede ante la presión o hará lo propio para que se sienten los aliados. Algo se tendrá que negociar, pero lo que sí es cierto, es no puede existir nada por encima del interés nacional….. Hasta pronto.