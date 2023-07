O van juntos, o el susto será mayor

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Si no se logra un acuerdo político de alto nivel para que MORENA-PT y PVEM vayan juntos en la elección estatal en la que habrá de renovarse el Congreso del Estado y los 59 municipios, la plaza se calentará a grado tal que los partidos podrían no cumplir con sus expectativas electorales.

En el contexto de la elección federal, no hay vuelta de hoja, la alianza entre MORENA-PT-PVEM, es inevitable y necesaria si es que no quieren que la oposición les propine un susto, pues con la aparición de figuras en la alianza “Va por México”, pareciera por momentos que MORENA se descarriló y sus corcholatas dejaron de llamar la atención.

En el ámbito aldeano, la dirigente de MORENA, Rita Ozalia Rodríguez, ha insistido en que “solitos pueden sin el PVEM” y que tienen los cuadros capaces para enfrentar la elección, es decir, “no necesitan de vejigas para nadar” aunque solo ella sabe quiénes son, porque el grueso de los potosinos solo ven mucha tropa y pocos generales.

Rita debe considerar que, en la elección del 24, la figura de AMLO ya no estará en las boletas y que el desgaste que está padeciendo el presidente de la República es evidente y entendible. Quien sea el o la candidata presidencial de MORENA no tendrá el imán que tuvo AMLO en 2018. Ese voto en cascada que se dio es ahora incierto, improbable.

Obviamente que, para el Partido Verde Ecologista PVEM, el principal adversario en la elección local podría ser MORENA. Pese a que su dirigente estatal, Eloy Frankling Sarabia, manifestó que por lo menos el Verde se llevará las 15 diputaciones de mayoría relativa y un 85 % de las presidencias municipales, todo está por verse. Cuentas alegres o no de una y otra parte, el choque de trenes es de esperarse si es que no se ponen de acuerdo.

Sería una enorme contradicción que en lo federal vayan en alianza MORENA-PT-PVEM y no así en el concierto local. El efecto confusión y enredo entre el electorado sería inminente. Lo sería porque las condiciones políticas del 2021 serán diametralmente distintas al 2024. Al igual que AMLO, en San Luis Potosí tampoco estará en las boletas El Pollo Ricardo Gallardo.

Ciertamente que un buen gobierno da votos y los malos los quitan. No es el caso del gobernador que le ha entrado con todo. Dice Eloy: “Con gran frenesí”. No obstante, la oposición ha permanecido quieta, en silencio y si se sacan de la manga a candidatos al estilo Xóchitl Gálvez, no dudemos que podrían, si no modificar un escenario electoral, si podrían volverlo altamente competitivo.

Por lo pronto, tanto MORENA como el PVEM se sienten sobrados y echados para adelante. En la guerra de los dos bandos no hay aún un vencedor. Gallardo sigue en lo suyo y Enrique Galindo también. Hasta ahora no hay heridos que levantar. Ojalá y no exista necesidad de hacerlo, pero a como se ven las cosas, pareciera que ninguno desea ceder a sus pretensiones.

En calidad de mientras, el INE ya anunció que el proceso electoral federal iniciará la primera semana de septiembre. Arrancará primero con las formalidades del proceso, con la integración de sus órganos distritales y establecerá líneas de trabajo para los Consejos Estatales.

Por su parte, los partidos políticos comenzarán con sus procesos internos y será por ahí de enero o febrero cuando se tengan candidatos registrados para la elección federal.

En lo local, los aceleres son más que evidentes. Diputados locales que quieren ser federales o presidentes municipales que quieren ser legisladores locales. El resto, los que andan sueltos, solo desojan la margarita y buscan que sea el PVEM quien los abandere o ya de muy jodido MORENA…. Hasta pronto.

