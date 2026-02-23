TRAZOS Y SOMBRAS

Por Leónidas Fernández

Este día han sido muy frecuentes los comunicados oficiales del gobierno del estado y del Partido Verde Ecologista de México PVEM, que insinúan que casi-casi nos encontramos en un paraíso, es decir, que San Luis Potosí no se vio afectado por la estela de violencia que generó el abatimiento del líder del CJNG.

O no existe memoria o de plano son unos verdaderos ignorantes de la realidad por la que cruza este país. Senadores, diputados federales y locales, funcionarios y líderes de Cámaras, festejan que San Luis Potosí no se vio perjudicado por los hechos violentos registrados durante este domingo y hoy lunes.

¿Qué acaso no saben, que cuando cae un jefe, los de abajo se pelean por una parte del poder? Por si no lo sabían a eso se le llama fragmentación criminal. Obvio que no significa que todo el país vaya a incendiarse, pero probablemente algunas regiones muy marcadas, y esto es muy comprensible.

Algunos buscarán tener la supremacía sobre unos, y otros intentarán tener el control del trasiego, el imperio en el territorio y en las operaciones financieras. Cuando cae un jefe, generalmente se dan reacomodos internos porque cuando una estructura pierde su mando principal ocurren disputas y tensiones entre ellos, – de modo que, no cantemos victoria, no es prudente.

Qué bueno que en nuestro estado NO se hubiesen presentado incidentes como los registrados ayer en más de una veintena de entidades, pero es muy riesgoso cerrar los ojos ante la realidad. En San Luis Potosí, en voz de las propias autoridades de seguridad, se ha dicho de la existencia del crimen organizado. Si no lo comprendemos, estamos en otro mundo.

De que existe un riesgo latente, claro lo que lo hay. Solo regresemos unos años atrás para darnos cuenta del poderío y de la presencia de estas gentes en tierras del potosí. Que haya disimulo, complacencia ineficiencia o infiltración en las corporaciones de seguridad es otra cosa.

Por supuesto que nadie lo quiere ni lo desea, pero por el amor de Dios no cierren los ojos para afirmar que ya es de noche. La presencia de gente involucrada con la delincuencia organizada en San Luis Potosí, es una realidad que todos los días observamos. Lo más grave es que parece o no quieren darse cuenta de la situación que vive nuestro estado.

Obvio que no faltan quienes señalan que, si en San Luis Potosí no hubo violencia, es porque el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona tiene un pacto con el CJNG. Recordemos que estamos en tiempos preelectorales y que cualquier cuestión que abone al desprestigio del mandatario, algo se le inventa o se le magnifica.

En fin, todo lo anterior solo el tiempo lo dirá, ni antes ni después, sino en su momento justo.

ENTRE SOMBRAS

Triste y lamentable el papel que asume en medios el vástago del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Qué acaso Enrique de la Madrid no sabrá que fue durante la presidencia de su padre cuando operaban a todo lo que dan los cárteles? ¿Ignora que fue en ese gobierno cuando surgió el tema de Caro Quintero, del asesinato del Cardenal Posadas Ocampo y del crimen del agente de la DEA Enrique Camarena? Vaya memoria o desconocimiento de la historia. Por lo pronto ya encontró coyuntura para que la Reforma Electoral se anule.