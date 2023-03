Narcomenudistas no son  

TRAZOS Y SOMBRAS

Leónidas Fernández

Este miércoles, la Guardia Civil Estatal logró nuevamente la captura del narcotraficante que operan en Salinas de Hidalgo y en otros municipios del Altiplano. Hace 15 días, el mismo individuo fue aprehendido por la policía estatal, pero gracias a “la bondad” del Juez Federal Baltazar Castañón Gutiérrez, este malandro solo permaneció 3 días detenido para luego salir libre.

Como se consignó, hace un par de semanas, a este tipo se le detuvo en posesión de miles de dosis de cristal y mariguana. Esta vez, según la información proporcionada, fue capturado con más de 4 mil dosis de metanfetamina. Este sujeto, por lo que se observa, no es un simple narcomenudista, sino que distribuye en grande debiendo tener proveedores poderosamente puntuales y eficientes de los que la autoridad debería ya saber quién son.

Hace 15 días, el narcotraficante fue sorprendido en completa flagrancia, pero para el Juez Baltazar, según su óptica no se siguió el debido proceso por parte de la Guardia Civil, por lo que fue liberado en tan solo 72 horas. Ahora esperemos que pretexto esgrime el juzgador que le toque el caso, porque lo más sensato y legalmente prudente es que se le vincule a proceso y revele de donde está obteniendo la droga.

Afortunadamente los jefes policiacos no han mencionado, – es más, ni deberían hacerlo, sobre cuál es el costo en el mercado de las miles de dosis que han sido incautadas, porque lo único que provocaría es que a cualquier jovencito le hagan atractiva la venta de droga por las ganancias que resultan. En todo caso, lo que sí deberían señalar con total puntualidad, es a cuantos jóvenes o jovencitas se ha evitado envenenar con las decenas de incautaciones de drogas sintéticas y naturales que han logrado.

Quien sea que fuese el Juez de la causa que lleve el asunto, no tendría madre si lo vuelve a soltar, porque no es posible que a solo 15 días de haber sido aprehendido al reincidente por el mismo delito se le libere. En este contexto, una vez que esté bien integrado el informe homologado, no hay pretexto ni justificación alguna para que la fiscalía General de la República y el Juez Federal lo pongan otra vez en la calle.

Ya el secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, dijo que se recurriría al Consejo Federal y Estatal de la Judicatura para denunciar y para que se investigue al o a los Jueces que están soltando a los delincuentes. Apostemos a que lo haya hecho, – que no sea un tema mediático, – y si no, está muy a tiempo para impedir que todos esos malandrines se estén privilegiando con la llamada “puerta giratoria”.

Hasta luego

